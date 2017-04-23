Сергей Кирьяков: «Арсенал» итак борется за выживание, но еще и не везет

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.

– Первый тайм мы смотрелись достаточно неплохо: хорошо действовали в обороне, также эффективно выбегали в атаку. У нас была пара неплохих моментов. Игорь Шевченко бил со штрафной площади, Мусса Думбия – из-за ее пределов. Во втором тайме дальний удар Шарля Каборе переменил ход игры. Очень жалко пропускать такие мячи, тем более, когда ты находишься в нижней части турнирной таблице.

Мы итак боремся за выживание, но нам не везет. У того же Шевченко был выход один на один, забей он и была бы ничья, возможно. Что ж, в следующем матче нам уже нельзя допускать ошибок. Он будет решающим. Как отразилось на игре мокрое поле? В этом компоненте мы были в равных условиях и увидели неплохой футбол. Мы не реализовали свои моменты, поэтому проиграли, - приводит слова главного тренера «Арсенала» телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что команда Сергея Кирьякова набрала 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 26 апреля «Арсенал» примет на своем поле «Крылья Советов».