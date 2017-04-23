Сергей Кирьяков: «Арсенал» итак борется за выживание, но еще и не везет
Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.
– Первый тайм мы смотрелись достаточно неплохо: хорошо действовали в обороне, также эффективно выбегали в атаку. У нас была пара неплохих моментов. Игорь Шевченко бил со штрафной площади, Мусса Думбия – из-за ее пределов. Во втором тайме дальний удар Шарля Каборе переменил ход игры. Очень жалко пропускать такие мячи, тем более, когда ты находишься в нижней части турнирной таблице.
Мы итак боремся за выживание, но нам не везет. У того же Шевченко был выход один на один, забей он и была бы ничья, возможно. Что ж, в следующем матче нам уже нельзя допускать ошибок. Он будет решающим. Как отразилось на игре мокрое поле? В этом компоненте мы были в равных условиях и увидели неплохой футбол. Мы не реализовали свои моменты, поэтому проиграли, - приводит слова главного тренера «Арсенала» телеканал «Матч ТВ».
Добавим, что команда Сергея Кирьякова набрала 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 26 апреля «Арсенал» примет на своем поле «Крылья Советов».
Матч
Краснодар - Арсенал - 2:0 (0:0)
Голы
Каборе 49 (1:0). Смолов 84 (2:0).
Состав
Краснодар: Синицын, Рамирес, Налдо, Гранквист, Каборе, Перейра (Подберёзкин, 46), Классон (Жоаозиньо, 69), Петров, Мамаев (Вандерсон, 90), Газинский, Смолов
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Вергара (Григалава, 85), Думбия (Рыжков, 90), Горбатенко, Александров, Боурчану, Максимов, Шевченко
Предупреждения:
нет - Максимов, 24; Вергара, 82
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
23 апреля 17:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция