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Сергей Кирьяков: «Арсенал» итак борется за выживание, но еще и не везет

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.

– Первый тайм мы смотрелись достаточно неплохо: хорошо действовали в обороне, также эффективно выбегали в атаку. У нас была пара неплохих моментов. Игорь Шевченко бил со штрафной площади, Мусса Думбия – из-за ее пределов. Во втором тайме дальний удар Шарля Каборе переменил ход игры. Очень жалко пропускать такие мячи, тем более, когда ты находишься в нижней части турнирной таблице.

Мы итак боремся за выживание, но нам не везет. У того же Шевченко был выход один на один, забей он и была бы ничья, возможно. Что ж, в следующем матче нам уже нельзя допускать ошибок. Он будет решающим. Как отразилось на игре мокрое поле? В этом компоненте мы были в равных условиях и увидели неплохой футбол. Мы не реализовали свои моменты, поэтому проиграли, - приводит слова главного тренера «Арсенала» телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что команда Сергея Кирьякова набрала 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 26 апреля «Арсенал» примет на своем поле «Крылья Советов».

Матч

Краснодар - Арсенал - 2:0 (0:0)

Голы

Каборе 49 (1:0). Смолов 84 (2:0).

Состав

Краснодар: Синицын, Рамирес, Налдо, Гранквист, Каборе, Перейра (Подберёзкин, 46), Классон (Жоаозиньо, 69), Петров, Мамаев (Вандерсон, 90), Газинский, Смолов

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Вергара (Григалава, 85), Думбия (Рыжков, 90), Горбатенко, Александров, Боурчану, Максимов, Шевченко

Предупреждения:

нет - Максимов, 24; Вергара, 82

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

23 апреля 17:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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