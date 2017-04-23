Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 2Оренбург
Футбол  Краснодар2 : 0Арсенал Тула
Футбол  Реал0 : 0Барселона
Футбол  Крылья Советов0 : 0Рубин
Футбол  Арсенал2 : 1Манчестер Сити
Футбол  Лион- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Логан Кутюр: Неважно, насколько ты устал. Оправдания существуют для неудачников

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр прокомментировал поражение в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (2-4).

- Все это оправдания. А оправдания существуют для неудачников. Нужно уметь играть в любых условиях. Неважно, насколько ты устал, важно, что ты можешь в это время года показать. Они показали. Мы — нет, - передает слова форварда «Шаркс» официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в следующем раунде «Эдмонтон» встретится с «Анахайм Дакс», которые в первой серии плей-офф переиграли «Калгари» (4:0).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джон Стивенс стал главным тренером «Лос-Анджелес Кингз»«Лос-Анджелес» официально объявил о назначении на должность главного тренера «Кингз» Джона Стивенса.Магнус Пяярви: Проход Соботки? Это было действительно очень круто!Нападающий «Сент-Луиса» Магнус Пяярви поделился впечатлением от победы над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).Пол Штясны: Соботка и Пяярви решили судьбу серии с «Миннесотой»Нападающий «Сент-Луиса» Пол Штясны поделился впечатлением от победы над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).Евгений Малкин: Думаю, что Флери начнет второй раунд основным вратаремНападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин думает, что голкипер Марк-Андре Флери, заменивший травмированного Мэтта Мюррея, будет основным вратарем команды и во втором раунде Кубка Стэнли.Гендиректор ХК «Сочи»: Вероятность отъезда Фантенберга в НХЛ существуетГенеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев подтвердил, что шведский защитник команды Оскар Фантенберг может продолжить карьеру в НХЛ.Майк Бэбкок: Чувствую сердцем, что «Торонто» вернется в Вашингтон через пару днейГлавный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок сказал сотрудникам вашингтонской арены Verizon Center, что увидится с ним в седьмом матче.Морган Райлли: У «Торонто» есть шанс на победуЗащитник «Торонто» Морган Райлли поделился ожиданиями от шестого матча серии первого раунда плей-офф против «Вашингтона».Стэн Боумэн: Джоэл Кенневилль останется тренером «Чикаго»Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхокс» Стэн Боумэн завил, что Джоэл Кенневилль останется тренером команды.Микко Койву: «Сент-Луис» реализовал все голевые ситуации, которые создалКапитан «Миннесоты» Микко Койву поделился впечатлением о поражение «Сент-Луису» в первом раунде Кубка Стэнли (1-4).Джейк Аллен: Серия с «Нэшвиллом» будет еще упорнееГолкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен поделился впечатлением о победе над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).Майк Йео: «Миннесота» доставила нам очень много неприятностейГлавный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео поделился впечатлением о победе над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).Павел Бучневич: «Монреаль» хорошая команда, боевая. Бьют очень сильноНападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал победу в первом раунде Кубка Стэнли против «Монреаля» (4-2).Рик Нэш: «Рейнджерс» провели три матча подряд на хорошем уровнеНападающий «Рейнджерс» Рик Нэш прокомментировал победу в первом раунде Кубка Стэнли против «Монреаля» (4-2).Зовите Радулова в сборную! Нельзя из-за прошлых обид ослаблять командуЗовите Радулова в сборную! Нельзя из-за прошлых обид ослаблять командуОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко рассуждает о том, нужен ли сборной России форвард «Монреаля» Александр Радулов.Клод Жюльен: Лундквист стал, без сомнения, лучшим игроком «Рейнджерс» в серииГлавный тренер «Монреаля» Клод Жюльен подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (2-4), отметив голкипера соперников Хенрика Лундквиста.Матс Зукарелло: Защитники «Рейнджерс» вдохновляли форвардовФорвард «Рейнджерс» Матс Зукарелло подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Монреалем» (4-2).«Они были в бешенстве, заставляли меня…» Радулов отказался от чемпионата мира«Они были в бешенстве, заставляли меня…» Радулов отказался от чемпионата мираФорвард «Монреаля» Александр Радулов сказал, что не приедет в сборную России, чтобы сыграть в Кельне. И это его право – зачем переживать?Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду (видео)Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду (видео)Вот что значит – мастера! Как же красиво они это сделали! Три русских хоккеиста внесли решающий вклад в победу своих команд в плей-офф НХЛ.Овечкин сможет принять участие в шестой игре с «Торонто»Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сможет выйти на лед в шестом матче серии плей-офф первого раунда против «Торонто».Александр Радулов: В сборную России, наверное, не поедуНападающий «Монреаля» Александр Радулов считает маловероятным свое участие в чемпионате мира-2017.
Футбол
Сергей Кирьяков: «Арсенал» итак борется за выживание, но еще и не везет
Футбол
«Кристал Пэлас» на «Энфилде» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Бентеке
Футбол
Игорь Шалимов: Судьи тоже люди и они могут ошибаться
Формула-1
На гоночной трассе, принадлежащей Алонсо, погиб 11-летний картингист
все новости
Сан-Хосе
Сан-Хосекалендарьстатистика
Эдмонтон
Эдмонтонкалендарьстатистика
Логан Кутюр
Логан Кутюрвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли