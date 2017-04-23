Логан Кутюр: Неважно, насколько ты устал. Оправдания существуют для неудачников

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр прокомментировал поражение в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (2-4).

- Все это оправдания. А оправдания существуют для неудачников. Нужно уметь играть в любых условиях. Неважно, насколько ты устал, важно, что ты можешь в это время года показать. Они показали. Мы — нет, - передает слова форварда «Шаркс» официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в следующем раунде «Эдмонтон» встретится с «Анахайм Дакс», которые в первой серии плей-офф переиграли «Калгари» (4:0).