Джон Стивенс стал главным тренером «Лос-Анджелес Кингз»
«Лос-Анджелес» официально объявил о назначении на должность главного тренера «Кингз» Джона Стивенса.
It's official!— #LAKings (@LAKings) 23 апреля 2017 г.
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- Мы с Джоном очень плодотворно поговорили на прошлой неделе относительно его тренерской философии. Особенно подробно мы говорили о том, как наладить дела в атаке и в то же время сохранить приверженность оборонительной игре, которая стала нашей отличительной чертой. Мы пришли к общему мнению относительно того, как это сделать.
Таким образом мы верим, что Джон обладает идеальными качествами, чтобы вести за собой наш клуб. Для нас очень важны его тренерский опыт, в том числе главным тренером в НХЛ, а также отличное знание игроков в системе команды. Мы уверены, что это лучший выбор главного тренера, - сказал вице-президент и генеральный менеджер «Кингз» Роб Блэйк в интервью официальному сайту НХЛ.
Добавим, что Стивенс работает в штабе «Лос-Анджелеса» с 2010 года. Перед приходом в «Кингз» специалист тренировал «Филадельфию Флайерз», с которой вышел в финал Восточной конференции в 2008 году.
В минувшем сезоне «Лос-Анджелес» занял пятое место в Тихоокеанском дивизионе. Для попадания в плей-офф «Кингз» не хватило восемь очков.