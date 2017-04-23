«Реал» – «Барселона»: Стартовые составы
«Реал» и «Барселона» объявили свои стартовые составы на матч
33-го тура чемпионата Испании.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Каземиро, Бэйл, Бензема, Роналду.
Запасные: Франсиско, Хамес, Ковачич, Асенсио, Мората, Иско,
Данило.
«Барселона»: тер
Штеген, Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес,
Алькасер.
Запасные: Силлессен, Д. Суарес, Туран, Маскерано, Динь, Гомеш, Аленья.
Начало встречи в 21:45 по московскому времени, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Состав
Реал: Навас, Рамос, Начо, Карвахаль, Марсело, Кроос, Бэйл, Модрич, Каземиро, Бензема, Роналду
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич, Роберто, Бускетс, Иньеста, Алькасер, Суарес Л., Месси
Предупреждения:
Каземиро, 13 - нет
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция