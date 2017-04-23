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«Реал» – «Барселона»: Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Реал» и «Барселона» объявили свои стартовые составы на матч 33-го тура чемпионата Испании.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Каземиро, Бэйл, Бензема, Роналду.

Запасные: Франсиско, Хамес, Ковачич, Асенсио, Мората, Иско, Данило.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Алькасер.

Запасные: Силлессен, Д. Суарес, Туран, Маскерано, Динь, Гомеш, Аленья.

Начало встречи в 21:45 по московскому времени, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Матч

Реал - Барселона - 0:0

1-й тайм

Состав

Реал: Навас, Рамос, Начо, Карвахаль, Марсело, Кроос, Бэйл, Модрич, Каземиро, Бензема, Роналду

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич, Роберто, Бускетс, Иньеста, Алькасер, Суарес Л., Месси

Предупреждения:

Каземиро, 13 - нет

Место и дата

23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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