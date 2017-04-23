«Зенит-2» проиграл «Химкам» и продлил серию без побед до 11 матчей
В матче 33-го тура ФНЛ «Зенит-2» дома уступил «Химкам» со счетом 1:3.
В составе петербуржцев гол забил Владислав Сиротов, у «Химок» отличились Илья Кузьмичев и Тим Нильсен, еще один мяч полузащитник сине-бело-голубых Алексей Исаев забил в свои ворота.
Напомним, после этой победы «Химки» набрали 46 очков и остались на 11-м месте в турнирной таблице, петербургский клуб с 35 баллами идет на 15-м месте.
«Зенит-2» не может победить уже 11 матчей подряд, от зоны вылета команду Владислава Радимова отделяет одно очко.
Следующий матч команда петербуржцы проведут 29 апреля против «Сибири» в гостях. В тот же день подмосковный клуб дома сыграет против «Волгаря».
Матч
Голы
Сиротов 33 (1:0). Кузьмичёв 70 (1:1). Исаев 83 (1:2 - автогол). Нильсен 90 (1:3).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Чернов, Зуев, Зуйков, Лобов, Ящук, Бавин, Батютин, Сиротов, Зырянов, Камышев
Химки: Исупов, Чернышов, Тюнин, Шумских, Малания, Кокоев, Лапин, Заика, Казаев, Чатович (Нильсен, 59), Кузьмичёв
Место и дата
23 апреля 19:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция