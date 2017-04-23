«Зенит-2» проиграл «Химкам» и продлил серию без побед до 11 матчей

В матче 33-го тура ФНЛ «Зенит-2» дома уступил «Химкам» со счетом 1:3.

В составе петербуржцев гол забил Владислав Сиротов, у «Химок» отличились Илья Кузьмичев и Тим Нильсен, еще один мяч полузащитник сине-бело-голубых Алексей Исаев забил в свои ворота.

Напомним, после этой победы «Химки» набрали 46 очков и остались на 11-м месте в турнирной таблице, петербургский клуб с 35 баллами идет на 15-м месте.

«Зенит-2» не может победить уже 11 матчей подряд, от зоны вылета команду Владислава Радимова отделяет одно очко.

Следующий матч команда петербуржцы проведут 29 апреля против «Сибири» в гостях. В тот же день подмосковный клуб дома сыграет против «Волгаря».