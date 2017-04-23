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Владислав Радимов: На фоне «Химок» игроки «Зенита-2» смотрелись почти как дети

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о поражении от «Химок» в матче 33-го тура ФНЛ (1:3).

- Нам очень тяжело, остается только терпеть. Почему не смогли добиться победы? Ну, если по своим воротам бить... Будем смотреть, разбираться. Первую половину тайма был катастрофический брак. Уровень молодых ребят не соответствует премьер-лиге. Если они хотят играть, хотят попасть в основу «Зенита», то им надо серьезно подумать о своей игре. Это наша реальность, надо работать. И не важно, кто у них будет тренером. Сегодня на фоне «Химок» мы смотрелись почти как дети. Осталось пять туров, они покажут, насколько мы мужики.

- Показалось, что во втором тайме Зырянов стал больше играть в атаке.
- А что делать? У нас мало людей, от безысходности Зырянова пришлось выдвигать вперед, - приводит слова Радимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит-2» проиграл «Химкам» со счетом 1:3. В составе петербуржцев гол забил Владислав Сиротов, у «Химок» отличились Илья Кузьмичев и Тим Нильсен, еще один мяч полузащитник сине-бело-голубых Алексей Исаев забил в свои ворота.

После этой победы «Химки» набрали 46 очков и остались на 11-м месте в турнирной таблице, петербургский клуб с 35 баллами идет на 15-м месте.

«Зенит-2» не может победить уже 11 матчей подряд, от зоны вылета команду Владислава Радимова отделяет одно очко.

Следующий матч команда петербуржцы проведут 29 апреля против «Сибири» в гостях. В тот же день подмосковный клуб дома сыграет против «Волгаря».

Матч

Зенит-2 - Химки - 1:3 (1:0)

Голы

Сиротов 33 (1:0). Кузьмичёв 70 (1:1). Исаев 83 (1:2 - автогол). Нильсен 90 (1:3).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Чернов, Зуев, Зуйков, Лобов, Ящук, Бавин, Батютин, Сиротов, Зырянов, Камышев

Химки: Исупов, Чернышов, Тюнин, Шумских, Малания, Кокоев, Лапин, Заика, Казаев, Чатович (Нильсен, 59), Кузьмичёв

Место и дата

23 апреля 19:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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