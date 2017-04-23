Александр Ирхин: У «Химок» есть стремление забраться повыше

Главный тренер «Химок» Александр Ирхин поделился мнением о победе над «Зенитом-2» в матче 33-го тура ФНЛ (3:1).

- Эмоции переполняют, очень рады. Игра была сложной, особенно после пропущенного гола. Вдвойне приятно, что ребята смогли переломить игру. Хочу пожелать, чтобы «Зенит-2» выбрался из подвала таблицы, потому что петербургская школа очень славится.

- Это у вас такое волшебное слово «добавить»? После него команда сразу забивала голы.

- Это эмоциональность, ребята были настроены и так хорошо. Есть стремление забраться повыше, посмотреть, как играть с сильнейшими, в высшей лиге.

- Шесть очков до четвертого места. Насколько реально туда попасть?

- Реально думать о том, как команда будет играть 29 апреля. Стратегическая задача - двигаться постепенно, - приводит слова Ирхина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит-2» проиграл «Химкам» со счетом 1:3. В составе петербуржцев гол забил Владислав Сиротов, у «Химок» отличились Илья Кузьмичев и Тим Нильсен, еще один мяч полузащитник сине-бело-голубых Алексей Исаев забил в свои ворота.

После этой победы «Химки» набрали 46 очков и остались на 11-м месте в турнирной таблице, петербургский клуб с 35 баллами идет на 15-м месте.

«Зенит-2» не может победить уже 11 матчей подряд, от зоны вылета команду Владислава Радимова отделяет одно очко.

Следующий матч команда петербуржцы проведут 29 апреля против «Сибири» в гостях. В тот же день подмосковный клуб дома сыграет против «Волгаря».