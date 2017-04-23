Роман Ротенберг: Бронза юниорского ЧМ - важная победа для российского хоккея

Первый вице президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал завоевание сборной Россией бронзовых медалей на юниорском чемпионате мира по хоккею, который прошел в Словакии.

- Очень важная победа! ФХР ведет комплексную работу для создания лучших условий для всех наших сборных команд. Мы настраиваем все наши сборные команды побеждать в каждой игре! Цель - побеждать в каждой игре, - передает слова Ротенберга «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России в матче за третье место переиграла команду Швеции (3:0) и впервые с 2011 года завоевала награды юниорского чемпионата мира.