Роман Ротенберг: Бронза юниорского ЧМ - важная победа для российского хоккея
Первый вице президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал завоевание сборной Россией бронзовых медалей на юниорском чемпионате мира по хоккею, который прошел в Словакии.
- Очень важная победа! ФХР ведет комплексную работу для создания лучших условий для всех наших сборных команд. Мы настраиваем все наши сборные команды побеждать в каждой игре! Цель - побеждать в каждой игре, - передает слова Ротенберга «Р-Спорт».
Напомним, что сборная России в матче за третье место переиграла команду Швеции (3:0) и впервые с 2011 года завоевала награды юниорского чемпионата мира.
Матч
Россия (U-18) - Швеция (U-18) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Галенюк (Чехович, Свечников), 16:27 (1:0 - бол.). Саморуков 24:21 (2:0). Максимов 59:45 (3:0 - п.в.).
Место и дата
23 апреля 16:30, Арена Попрад, Онлайн-трансляция