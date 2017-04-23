«Астраханочка» сравняла счет в серии со «Звездой», «Ростов-Дон» и «Лада» вышли в полуфинал
В воскресенье прошли
вторые матчи серий ¼ финала плей-офф женской суперлиги.
Подмосковная «Звезда» проиграла «Астраханочке» (24:26), хотя вела в счете после первого тайма. В этой серии счет равный, как и в серии «Кубань» – «Динамо-Синара», в которой команда Евгения Трефилова победила в первом матче в Краснодаре.
В двух других сериях фавориты оформили выход в полуфинал. «Ростов-Дон» и «Лада» добились вторых побед в своих сериях со «Ставрополь-СКФУ» и «Лучом».
Суперлига
Женщины
Плей-офф
¼ финала
2-е матчи
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
– «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) – 37:13 (19:6)
Счет в серии: 2-0.
«Лада» (Тольятти) – «Луч»
(Москва) – 34:22 (21:9)
Счет в серии: 2-0.
«Астраханочка»
(Астрахань) – «Звезда» (Московская область) – 26:24 (14:16)
Счет в серии: 1-1.
«Кубань» (Краснодар) –
«Динамо-Синара» (Волгоград) – 34:31 (19:17)
Счет в серии: 1-1.
Третьи матчи пройдут в понедельник.