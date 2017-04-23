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«Астраханочка» сравняла счет в серии со «Звездой», «Ростов-Дон» и «Лада» вышли в полуфинал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье прошли вторые матчи серий ¼ финала плей-офф женской суперлиги.

Подмосковная «Звезда» проиграла «Астраханочке» (24:26), хотя вела в счете после первого тайма. В этой серии счет равный, как и в серии «Кубань» – «Динамо-Синара», в которой команда Евгения Трефилова победила в первом матче в Краснодаре.

В двух других сериях фавориты оформили выход в полуфинал. «Ростов-Дон» и «Лада» добились вторых побед в своих сериях со «Ставрополь-СКФУ» и «Лучом».

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¼ финала

2-е матчи

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) – 37:13 (19:6)

Счет в серии: 2-0.

«Лада» (Тольятти) – «Луч» (Москва) – 34:22 (21:9)

Счет в серии: 2-0.

«Астраханочка» (Астрахань) – «Звезда» (Московская область) – 26:24 (14:16)

Счет в серии: 1-1.

«Кубань» (Краснодар) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 34:31 (19:17)

Счет в серии: 1-1.

Третьи матчи пройдут в понедельник.

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