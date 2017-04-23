Максим Канунников: Результат в матче «Крыльями Советов» был непредсказуем

Форвард «Рубина» Максим Канунников прокомментировал итоги матча 24-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

- Игра неиспользованный моментов что у них, что у нас. Счет мог быть абсолютно любым, результат был непредсказуем. У них были хорошие моменты, они раз 20 били по воротам. Во втором тайме у нас были отличные моменты. Забей, и не знаешь, как повернется игра. В итоге 0:0, но опять команда не забивает, команда не бежит, нет скоростей, нет того движения, которое заставляло бы соперника ошибаться. Почему-то у нас этого нет. Тяжело, зная, что не забиваешь и не можешь выиграть. Унывать не надо, есть следующие игры. Надо готовиться и, конечно, в физическом плане добавлять, в игровом, в реализации. Все подборы в центральной зоне были их. За счет этого они много атаковали. Каждая линия не сыграла должным образом, отсюда такой результат, - цитирует Канунникова официальный сайт «Рубина».

Добавим, что «Рубин», набрав 29 очков, занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 26 апреля «Рубин» на своем поле примет «Терек».