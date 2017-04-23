Арсен Венгер: Мы стали сильнее и заслужили победу сегодня
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер
прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1 ДВ) в полуфинале Кубка
Англии.
«Я очень доволен, у нас был большой матч сегодня. В целом, мы
провели отличный матч, не только в техническом плане, но и психологически. Мы
стали сильнее и заслужили победу сегодня.
Выступление команды было на уровне. Когда футболисты
показывают свой максимум и полностью сконцентрированы их хочется поддерживать.
После потери мяча мы пропустили, но отреагировали должным образом», - сказал
Венгер сразу после матча.
Напомним, в финале «канониры» 27 мая на «Уэмбли» встретятся с «Челси».
Матч
Арсенал - Манчестер Сити - 2:1 (0:0)
Голы
Агуэро 62 (0:1). Монреаль 72 (1:1). Санчес 101 (2:1).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Паулиста, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 105), Озил (Коклен, 119), Джака, Жиру (Уэлбек, 83), Санчес
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Туре, де Брюйне, Сане, Силва (Стерлинг, 23 Ихеаначо, 106), Фернандиньо (Фернандо, 99), Навас, Агуэро (Делф, 99)
Предупреждения:
Санчес, 25; Джака, 105 - Фернандиньо, 69; де Брюйне, 89; Туре, 103; Делф, 105; Отаменди, 116
Место и дата
23 апреля 17:00, Уэмбли, Текстовая трансляция