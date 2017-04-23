Арсен Венгер: Мы стали сильнее и заслужили победу сегодня

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1 ДВ) в полуфинале Кубка Англии.

«Я очень доволен, у нас был большой матч сегодня. В целом, мы провели отличный матч, не только в техническом плане, но и психологически. Мы стали сильнее и заслужили победу сегодня.

Выступление команды было на уровне. Когда футболисты показывают свой максимум и полностью сконцентрированы их хочется поддерживать. После потери мяча мы пропустили, но отреагировали должным образом», - сказал Венгер сразу после матча.

Напомним, в финале «канониры» 27 мая на «Уэмбли» встретятся с «Челси».