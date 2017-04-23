Сборная России по дзюдо заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Европы

В польской Варшаве завершился чемпионат Европы по дзюдо, в общекомандном зачете которого сборная России с десятью (2-4-4) медалями заняла второе место.

Золото России принесли Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг) и Алан Хубецов (до 81 кг), серебро – мужская сборная в командном турнире, Муса Могушков (до 73 кг), Ирина Долгова (до 48 кг) и Алеся Кузнецова (до 52 кг), бронзу – Аслан Лаппинагов (до 81 кг), Хусен Халмурзаев (до 90 кг), Казбек Занкишиев и Кирилл Денисов (оба – до 100 кг).

Первенствовали французы (3-3-2), третьи – украинцы и грузины (по 2-1-1), пятые – азербайджанцы (2-0-3), шестые – голландцы (1-1-1).

По общему числу наград первые – россияне (10), вторые – французы (8), третьи – немцы и азербайджанцы (по 5).