Виктор Классон: Я считаю, что это была не лучшая игра «Краснодара»

Нападающий краснодарской команды Виктор Классон поделился впечатлениями после игры 24-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:0).

- Я не считаю, что это была лучшая игра: в первом тайме сыграли не очень хорошо, а во втором - улучшили качество игры и забили два мяча. Возможно, мы должны были сыграть быстрее, лучше настраиваться и готовиться. Надо отдать должное сопернику - они хорошо играли, близко прижимались к воротам.

Возможно, лига Европы - это наиболее вероятный результат, который мы можем достичь, от «Зенита» нас разделяют пять очков. Если будем показывать хороший результат в следующих играх, всех выигрывать, то можно с ними побороться, - передает слова форварда «Краснодара» ТАСС.

Напомним, что команда Игоря Шалимова набрала 41 очко и осталась на четвертом месте в туринрной таблице чемпионата России. В следующем туре 27 апреля «Краснодар» сыграет на выезде с «Амкаром».