Виктор Классон: Я считаю, что это была не лучшая игра «Краснодара»
Нападающий краснодарской команды Виктор Классон поделился впечатлениями после игры 24-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:0).
- Я не считаю, что это была лучшая игра: в первом тайме сыграли не очень хорошо, а во втором - улучшили качество игры и забили два мяча. Возможно, мы должны были сыграть быстрее, лучше настраиваться и готовиться. Надо отдать должное сопернику - они хорошо играли, близко прижимались к воротам.
Возможно, лига Европы - это наиболее вероятный результат, который мы можем достичь, от «Зенита» нас разделяют пять очков. Если будем показывать хороший результат в следующих играх, всех выигрывать, то можно с ними побороться, - передает слова форварда «Краснодара» ТАСС.
Напомним, что команда Игоря Шалимова набрала 41 очко и осталась на четвертом месте в туринрной таблице чемпионата России. В следующем туре 27 апреля «Краснодар» сыграет на выезде с «Амкаром».
Матч
Краснодар - Арсенал - 2:0 (0:0)
Голы
Каборе 49 (1:0). Смолов 84 (2:0).
Состав
Краснодар: Синицын, Рамирес, Налдо, Гранквист, Каборе, Перейра (Подберёзкин, 46), Классон (Жоаозиньо, 69), Петров, Мамаев (Вандерсон, 90), Газинский, Смолов
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Вергара (Григалава, 85), Думбия (Рыжков, 90), Горбатенко, Александров, Боурчану, Максимов, Шевченко
Предупреждения:
нет - Максимов, 24; Вергара, 82
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
23 апреля 17:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция