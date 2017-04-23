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Россиянки уступили бельгийкам в матче за право выступать в Мировой группе Кубка Федерации

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России по теннису проиграла команде Бельгии в матче плей-офф за право выступать в Мировой группе Кубка Федерации в следующем сезоне.

В решающей пятой встрече россиянки Елена Веснина и Дарья Касаткина уступили бельгийкам Ан-Софи Месташ и Элизе Мертенс со счетом 1:6, 6:7 (2:7).

Игра продолжалась 1 час 45 минут, за это время Веснина и Касаткина сделали два эйса и допустили одну двойную ошибку.

Таким образом, счет в противостоянии стал 3-2 в пользу сборной Бельгии, которая будет играть в Мировой группе Кубка Федерации в следующем сезоне, а сборная России в 2018 году будет выступать в Мировой группе II, как и в этом сезоне. 

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