Россиянки уступили бельгийкам в матче за право выступать в Мировой группе Кубка Федерации
Женская сборная
России по теннису проиграла команде Бельгии в матче плей-офф за право выступать
в Мировой группе Кубка Федерации в следующем сезоне.
В решающей пятой встрече россиянки Елена Веснина и Дарья
Касаткина уступили бельгийкам Ан-Софи Месташ и Элизе Мертенс со счетом 1:6, 6:7
(2:7).
Игра продолжалась 1 час 45 минут, за это время Веснина и
Касаткина сделали два эйса и допустили одну двойную ошибку.
Таким образом, счет в противостоянии стал 3-2 в пользу сборной Бельгии, которая будет играть в Мировой группе Кубка Федерации в следующем сезоне, а сборная России в 2018 году будет выступать в Мировой группе II, как и в этом сезоне.
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