Владислав Сиротов: На тренировках «Зенита-2» чуть ли не до драк доходит

Полузащитник «Зенита-2» Владислав Сиротов поделился мнением о поражении от «Химок» в матче 33-го тура ФНЛ (1:3).

– Мы на тренировке до последней крови бьемся. Может, рано сели после гола. Сразу же начали отбиваться, моментов, подходов у нас не было. Не знаю, в чем кроется неудача. Наверное, в нас только. Можем себя только винить в этом. Даже объяснения нет, в чем причина. Вроде забиваем.

– Показалось наоборот, что во втором тайме наладилась игра у «Зенита-2».

– Были подходы, да. Пытались через центр лезть, нужно было через фланги двигать, через подачи. В итоге напоролись на гол.

– Вы отыграли и на фланге, и в центре нападения. Где удобнее?

– Конечно, на фланге. Я весь сезон в «Шиннике» отыграл на этой позиции. Я центральным нападающим в принципе никогда не играл. Но у нас народа нет, Погребняк пропускал матч, Крапухин.

– В целом есть настроение в команде?

– Конечно, мы после каждой игры разговариваем. На тренировках чуть ли не до драк доходит. Может, в голове что-то… психологическое. Пытаемся, но тяжело идет пока. У нас остались матчи с конкурентами. Надо брать очки, стараться. Будем настраиваться на следующий матч с «Сибирью», как и на все. Посмотрим, что он сможет преподнести, - приводит слова Сиротова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит-2» проиграл «Химкам» со счетом 1:3. В составе петербуржцев гол забил Владислав Сиротов, у «Химок» отличились Илья Кузьмичев и Тим Нильсен, еще один мяч полузащитник сине-бело-голубых Алексей Исаев забил в свои ворота.

После этой победы «Химки» набрали 46 очков и остались на 11-м месте в турнирной таблице, петербургский клуб с 35 баллами идет на 15-м месте.

«Зенит-2» не может победить уже 11 матчей подряд, от зоны вылета команду Владислава Радимова отделяет одно очко.

Следующий матч команда петербуржцы проведут 29 апреля против «Сибири» в гостях. В тот же день подмосковный клуб дома сыграет против «Волгаря»