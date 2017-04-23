«Олимпиакос» в седьмой раз подряд стал чемпионом Греции
Футболисты «Олимпиакоса» в матче 29-го тура на своем поле победил ПАС со счетом 5:0 и за тур до окончания первенства стал чемпионом Греции.
Πρωταθλητές! / Champions! / Campeones! #7inarow #44champions #olympiacos #superleague #champions 🏆 pic.twitter.com/on5r574eBJ— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 23 апреля 2017 г.
У победителей забитыми мячами отметились Марко Марин, Мануэл да Кошта, Алехандро Домингес и Альберто де ла Белья, оформивший в этой встрече дубль.
Добавим, что «Олимпиакос» стал чемпионом Греции в 44 раз и в седьмой раз подряд, начиная с сезона 2010/2011. В сезоне 2009/10 победу праздновал «Панатинаикос».
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