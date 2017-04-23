«Олимпиакос» в седьмой раз подряд стал чемпионом Греции

Футболисты «Олимпиакоса» в матче 29-го тура на своем поле победил ПАС со счетом 5:0 и за тур до окончания первенства стал чемпионом Греции.

У победителей забитыми мячами отметились Марко Марин, Мануэл да Кошта, Алехандро Домингес и Альберто де ла Белья, оформивший в этой встрече дубль.

Добавим, что «Олимпиакос» стал чемпионом Греции в 44 раз и в седьмой раз подряд, начиная с сезона 2010/2011. В сезоне 2009/10 победу праздновал «Панатинаикос».