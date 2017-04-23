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Юрий Калитвинцев: Мы не праздновали выход в РФПЛ, команда продолжает работу

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над «Мордовией» (2:1) в матче 33-го тура первенства ФНЛ.

– Игра получилась нервная. Если убрать эмоции, то можно заметить, что игра проходила, в целом, под нашим контролем, – приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Динамо». – Пропущенный гол, конечно, внес волнение. Но в перерыве внесли коррективы. Вышли, забили и имели моменты, уже спокойнее играли, верили, что доведем игру до логического конца. Навал «Мордовии» особо ни к чему не привел.

– Команда досрочно вышла в премьер-лигу. Заметили ли вы изменение в состоянии игроков, в тренировочном процессе? Хотя известно, что вы ставите задачу занять в ФНЛ первое место.
– Это не моя задача, а общая. По состоянию – могу сказать, что вершиной айсберга является игра. Вы сами видите, как команда играет. Мы не праздновали выход в РФПЛ, команда продолжает работу. Сейчас же мы играем мини-турнир за первое место. А выход в высший дивизион должен только мотивировать игроков делать все так, чтобы уже сейчас нести ответственность за свои действия как команда премьер-лиги.

Матч

Динамо - Мордовия - 2:1 (1:1)

Голы

Панченко 13 (1:0). Осипов 40 (1:1). Бечирай 52 (2:1).

Место и дата

23 апреля 16:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция

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