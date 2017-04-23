Вячеслав Быков: Против Швейцарии здорово сыграл наш вратарь Сорокин

Обозреватель «Советского спорта» беседует с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира Вячеславом Быковым.

- Какой вам показалась игра сборной России против Швейцарии? Два матча – два поражения (1:2, 0:2).

- Да, это не основной состав той сборной, которая поедет на чемпионат мира. Конечно, присоединятся и другие хоккеисты – из СКА, «Магнитки», из НХЛ. Как я увидел, уже в команду приглашен Артемий Панарин.

Сборная будет иметь другое лицо. Но мне понравился талант игроков. Их желание, упорство. То, что так мало забили? После разговора с нашими тренерами я узнал, что в Новогорске была проведена серьезная работа, и ребята находятся под большой нагрузкой. Может быть не хватало сил, особенно в завершении атак. Они выходили на ударные позиции в первом матче, во втором чуть поменьше. И эта закрепощенность в руках мешала забивать.

Считаю, что здорово сыграл наш вратарь Илья Сорокин. Был очень надежен, не зря он получил награду лучшего хоккеиста первого матча. Надо отдать должное и швейцарцам, которые выглядели свежее и очень здорово действовали в обороне. Оба вратаря показали себя отлично.