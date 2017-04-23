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Вячеслав Быков: Все наши проблемы идут оттуда, от работы с детьми

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» беседует с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира Вячеславом Быковым.

- Если посмотреть на российских защитников в НХЛ, то можно выделить только Проворова, Никиту Зайцева, Дмитрия Орлова. В целом у нас есть проблемы с игроками обороны?
- Вообще за действия в обороне отвечает вся пятерка, а не только защитники. И очень важно, как мы готовим наше поколение, сколько внимания уделяем тому же катанию. Вспомните, как играл Василий Первухин. Он очень редко бил в тело, но постоянно отбирал шайбу за счет катания и грамотного выбора позиции.

Или вот Александр Билялетдинов, он же Зинэтула Хайдярович. Это более жесткий стиль, его было трудно обыграть. И катание превосходное, и никому себя пройти не позволял.

Нужно работать с ребятами. А не просто поставил мальчика в защиту, и он играет как хочет. Эти навыки нужно прививать с самого детства. Все наши проблемы идут оттуда, от работы с детьми.

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