Вячеслав Быков: Было бы правильнее взять на ЧМ большинство игроков из КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» беседует с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира Вячеславом Быковым.

- Нужно ли приглашать на чемпионат мира в Кельн всех сильнейших хоккеистов?

- Было бы правильнее взять большинство игроков из КХЛ. А еще ребят с перспективой, которые болтаются между НХЛ и АХЛ, тем более если они возвращаются в Россию.

Но нельзя сбрасывать со счетов и других ребят – молодежь из НХЛ. Мы ведь не только живем этим чемпионатом мира и следующей Олимпиадой. Будут ведь и другие Игры – в том же Пекине. Так что стратегия должна быть взвешенной. И я соглашусь, что это непростая ситуация.

Еду ли я сам на чемпионат мира? Возможно, я буду в Париже и Кельне. Потому что сейчас вхожу в комитет ИИХФ по безопасности игроков. Мы анализируем ситуации и выдвигаем предложения, которые идут на пользу общего дела.