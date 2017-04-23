Сборная США завоевала золото юниорского ЧМ, обыграв в финале финнов
В финальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею
сборная США переиграла команду Финляндии со счетом 4:2.
В составе победителей дубль оформил Джоэль Фараби и по разу
отличились Джош Норрис и Грант Мисмаш, а у финнов шайбы забросили Эмели Расанен
и Урхо Вааканайнен.
Ранее, в матче за третье место сборная России обыграла команду Швеции со счетом 3:0.
Юниорский ЧМ
Финал
Матч
США (U-18) - Финляндия (U-18) - 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Норрис (Ткачук), 3:51 (1:0). Фараби (Тортора), 16:47 (2:0). Фараби (Кокерилл, Сент Сир), 21:03 (3:0 - мен.). Расанен (Коскенкорва, Котканиеми), 27:05 (3:1). Мисмэш (Хьюз, Норрис), 31:03 (4:1 - бол.). Вааканайнен 56:44 (4:2).
Место и дата
23 апреля 20:30, Арена Попрад, Онлайн-трансляция
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