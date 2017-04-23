Сборная США завоевала золото юниорского ЧМ, обыграв в финале финнов

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Россия не смогла выйти в финал юнирского чемпионата мира, уступив Финляндии Сборная России уступила команде Финляндии (1:2 О.Т.) в полуфинале юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет).

Букмекеры считают, что у российских юниоров меньше шансов в матче с финнами Букмекерские конторы выставили котировки на полуфинальную встречу между сборными Финляндии и России на проходящем в Словакии юниорском чемпионате мира.

Наши юниоры уже сломали унылую традицию! Но сегодня они должны шагнуть дальше В субботу россияне на ЮЧМ-2017 сыграют против финнов в полуфинале, куда до этого три года кряду пробиться не могли.

Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео) Президент ФХР и лучший хоккеист XX века дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Сергей Голубович: Не называйте финнов непобедимыми. Здесь непобедимых нет! После победы россиян над словаками в четвертьфинале ЮЧМ-2017 (3:2 ОТ) главный тренер нашей команды Сергей Голубович подвел итоги матча.

Юниорский чемпионат мира. 1/4 финала. Россия обыграла Словакию, сборная США выиграла у Швейцарии и другие матчи Результаты матчей 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди юниоров.

Сборная США обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира Матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди юниоров между сборными США и Швейцарии завершился победой американской команды. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу сборной США.

Россия в овертайме обыграла Словакию в 1/4 финала юниорского чемпионата мира Матч 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею между сборными России и Словакии завершился победой российской команды в овертайме. Итоговый счет матча -3:2 в пользу сборной России.

Россия – за медалями, Канада – домой! Наши инфарктно вышли в полуфинал ЮЧМ-2017 В четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров сборная России с трудом одержала победу над словаками и в полуфинале встретится с финнами.

Швеция обыграла Канаду и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира Матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди юниоров между сборными Канады и Швеции завершился победой шведской команды. Итоговый счет матча – 7:3 в пользу сборной Швеции.

Россияне хуже финнов, но лучше канадцев! Итоги группового этапа ЮЧМ-2017 Завтра на молодежном чемпионате мира среди юниоров пройдут четвертьфиналы. Оцениваем выступление сборной России перед стартом плей-офф.