Президент «Факела» о судействе в России: Беспредел – другого слова не подобрать
Президент «Факела» Евгений Севергин прокомментировал работу
судей в матче против «Тюмени» (1:3) в 33-м туре первенства ФНЛ.
«Если мы и дальше будем молчать в подобных случаях, то с
футболом в России можно попрощаться. В судейском корпусе в последнее время
происходит что-то из ряда вон выходящее. Беспредел – другого слова и не
подобрать!
Три пенальти, в течение 14 минут назначенные в ворота
«Факела» во втором тайме матча в Тюмени, лишь третий из которых ещё как-то
можно рассматривать, как возможный… И вместо заслуженной победы «Факел» лишён
трех очков.
Четыре тура назад в игре с «Кубанью» судья отбирает у «Факела»
победу, назначив пенальти в ворота нашей команды в добавленное время, с
которого краснодарцы сравняли счет, и который был признан
Контрольно-квалификационной комиссией РФС ошибочным. Судью тогда, по сути,
никак не наказали, только погрозили пальцем, как говорится. А двух очков
«Факелу» это не вернет.
Сегодня судья без зазрения совести отнял у нас три очка в Тюмени. И такая ситуация с судейством – это повсеместная тенденция в нашей стране на всех футбольных уровнях. Далеко ходить за примерами не надо – возьмите вчерашний матч РФПЛ «Зенит» - «Урал». Но если не говорить об этом сегодня, то завтра может оказаться уже поздно, и спорт номер один в нашей стране, и без того дышащий на ладан, утратит свой нынешний статус, потеряв главное – болельщиков», - приводит слова Севергина официальный сайт «Факела».
Матч
Голы
Касьян 18 (0:1). Мамтов 66 (1:1 - пен.). Мамтов 72 (2:1 - пен.). Мамтов 81 (3:1 - пен.).
Состав
Тюмень: Обухов, Гузь, Маслов, Кленкин, Лешонок, Теленков, Чудин, Рябокобыленко, Шляпкин, Мамтов, Чуканов
Факел: Кобзев, Курилов, Шахов, Багаев, Осипенко, Тихий, Свежов, Лукьяновс, Каюмов, Соловьёв, Касьян
Место и дата
23 апреля 14:00, Геолог, Онлайн-трансляция