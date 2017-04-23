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Президент «Факела» о судействе в России: Беспредел – другого слова не подобрать

Источник:  ФК «Факел»Комментарии

Президент «Факела» Евгений Севергин прокомментировал работу судей в матче против «Тюмени» (1:3) в 33-м туре первенства ФНЛ.

«Если мы и дальше будем молчать в подобных случаях, то с футболом в России можно попрощаться. В судейском корпусе в последнее время происходит что-то из ряда вон выходящее. Беспредел – другого слова и не подобрать!

Три пенальти, в течение 14 минут назначенные в ворота «Факела» во втором тайме матча в Тюмени, лишь третий из которых ещё как-то можно рассматривать, как возможный… И вместо заслуженной победы «Факел» лишён трех очков.

Четыре тура назад в игре с «Кубанью» судья отбирает у «Факела» победу, назначив пенальти в ворота нашей команды в добавленное время, с которого краснодарцы сравняли счет, и который был признан Контрольно-квалификационной комиссией РФС ошибочным. Судью тогда, по сути, никак не наказали, только погрозили пальцем, как говорится. А двух очков «Факелу» это не вернет.

Сегодня судья без зазрения совести отнял у нас три очка в Тюмени. И такая ситуация с судейством – это повсеместная тенденция в нашей стране на всех футбольных уровнях. Далеко ходить за примерами не надо – возьмите вчерашний матч РФПЛ «Зенит» - «Урал». Но если не говорить об этом сегодня, то завтра может оказаться уже поздно, и спорт номер один в нашей стране, и без того дышащий на ладан, утратит свой нынешний статус, потеряв главное – болельщиков», - приводит слова Севергина официальный сайт «Факела».

Матч

Тюмень - Факел - 3:1 (0:1)

Голы

Касьян 18 (0:1). Мамтов 66 (1:1 - пен.). Мамтов 72 (2:1 - пен.). Мамтов 81 (3:1 - пен.).

Состав

Тюмень: Обухов, Гузь, Маслов, Кленкин, Лешонок, Теленков, Чудин, Рябокобыленко, Шляпкин, Мамтов, Чуканов

Факел: Кобзев, Курилов, Шахов, Багаев, Осипенко, Тихий, Свежов, Лукьяновс, Каюмов, Соловьёв, Касьян

Место и дата

23 апреля 14:00, Геолог, Онлайн-трансляция

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