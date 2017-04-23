Месси обошел Касильяса по количеству матчей в «Эль-Класико»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Реала» вышел на поле в 31-м для себя «Эль-Класико».

Таким образом, 29-летний аргентинец обошел по этому показателю экс-голкипера мадридского клуба Икера Касильяса, на счету которого 30 игр в испанском дерби.

Лидером является игрок «сливочных» Пако Хенто, выходивший на поле в 35 «Эль-Классико».

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого противостояния, к 71-й минуте встрече счет в матче 1:1.