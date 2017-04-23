Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 2Оренбург
Футбол  Краснодар2 : 0Арсенал Тула
Футбол  Реал1 : 2Барселона
Футбол  Крылья Советов0 : 0Рубин
Футбол  Арсенал2 : 1Манчестер Сити
Футбол  Лион1 : 2Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Месси обошел Касильяса по количеству матчей в «Эль-Класико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Месси обошел Касильяса по количеству матчей в «Эль-Класико»
Источник: Gettyimages.ru

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Реала» вышел на поле в 31-м для себя «Эль-Класико».

Таким образом, 29-летний аргентинец обошел по этому показателю экс-голкипера мадридского клуба Икера Касильяса, на счету которого 30 игр в испанском дерби.

Лидером является игрок «сливочных» Пако Хенто, выходивший на поле в 35 «Эль-Классико».

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого противостояния, к 71-й минуте встрече счет в матче 1:1.

Матч

Реал - Барселона - 1:2 (1:1)

2-й тайм

Голы

Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2).

Состав

Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40

Удаления:

Рамос, 78 - нет

Место и дата

23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Константин Генич о «класико»: Сколько же ошибок у судьиКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич в своем твиттере высказался о матче «Реал» – «Барселона».«Реал» – «Барселона» – 1:2. Онлайн«Реал» – «Барселона» – 1:2. ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 33-го тур чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».Примера. 33-й тур. «Сельта» проиграла «Бетису», «Реал» - «Барселона» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».«Реал» – «Барселона»: Стартовые составы«Реал» и «Барселона» объявили свои стартовые составы на матч 33-го тура чемпионата Испании.Лерой Сане: Гвардиола говорит мне играть, как Месси или НеймарПолузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане рассказал о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.Все против «Барселоны». Чего ждать от «класико»Все против «Барселоны». Чего ждать от «класико»Чтобы претендовать на победу в чемпионате Испании, «Барселоне» в 33-м туре примеры нужно побеждать в Мадриде «Реал».«Реал Сосьедад» нанес поражение «Депортиво»Футболисты «Реала Сосьедад» переиграли «Депортиво» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании.Гризманн прервал интервью после вопроса о своем будущемПолузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн после матча 33-го тура примеры с «Эспаньолом» (1:0) прервал интервью после того, как репортер спросил его о том, останется ли он в команде.Неймар пропустит матч «Реал» – «Барселона»Форвард «Барселоны» Неймар не сыграет в матче 33-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала».Луис Энрике: Я готов играть с «Реалом» как с Неймаром, так и без негоГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о готовности команды к матчу 33-го тура примеры с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».Букмекеры считают «Реал» фаворитом в матче с «Барселоной»Сегодня в рамках 33-го тура чемпионата Испании на «Сантьяго Бернабеу» состоится очередное «класико».«Барселона» интересуется Кристианом ЭриксеномПолузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Барселоне».ТЕСТ ДНЯ: Знаешь ли ты игроков, которые забивали голы в Эль-Класико?ТЕСТ ДНЯ: Знаешь ли ты игроков, которые забивали голы в Эль-Класико?Проверь себя, помнишь ли ты, кто забивал голы в чемпионате Испании в Эль-Класико? Тест от «Советского спорта».Гол Гризманна принес победу «Атлетико» над «Эспаньолом»Футболисты «Атлетико» в гостях переиграли «Эспаньол» в матче 33-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.Карл-Хайнц Руммениге: Матч «Реал» - «Бавария» должен положить конец дискуссиям о видеоповторахПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уверен в том, что в мировом футболе арбитры должны использовать видеоповторы спорных игровых моментов.Луис Энрике: Нет лучшего места для победы «Барселоны», чем «Сантьяго Бернабеу»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в 33-м туре чемпионата Испании.Зинедин Зидан: Победа «Реала» над «Барселоной» не будет означать конец борьбы за титулГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 33-м туре чемпионата Испании.«Манчестер Сити» может купить Гризманна за 75 миллионов фунтовФорвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».Сын Роналду забил со штрафного в стиле отцаСын нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду-младший забил красивый мяч со штрафного удара в матче детских команд.«Барселона» и «Челси» поборются за ВерраттиИнтерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти проявляют «Барселона» и «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.
Футбол
«Олимпиакос» в седьмой раз подряд стал чемпионом Греции
Теннис
Россиянки уступили бельгийкам в матче за право выступать в Мировой группе Кубка Федерации
Дзюдо
Сборная России по дзюдо заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Европы
Футбол
Арсен Венгер: Мы стали сильнее и заслужили победу сегодня
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Икер Касильяс
Икер Касильясвсе новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости