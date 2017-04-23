Месси обошел Касильяса по количеству матчей в «Эль-Класико»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси в матче 33-го
тура чемпионата Испании против «Реала» вышел на поле в 31-м для себя «Эль-Класико».
Таким образом, 29-летний аргентинец обошел по этому
показателю экс-голкипера мадридского клуба Икера Касильяса, на счету которого
30 игр в испанском дерби.
Лидером является игрок «сливочных» Пако Хенто, выходивший на
поле в 35 «Эль-Классико».
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого противостояния, к 71-й минуте встрече счет в матче 1:1.
Матч
Голы
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40
Удаления:
Рамос, 78 - нет
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция