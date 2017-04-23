500-й гол Месси за «Барселону» принес победу над «Реалом» в «Эль-Класико»
В матче 33-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на
поле «Сантьяго Барнабеу» уступил «Барселоне» со счетом 2:3.
Счет в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «сливочных»
Карлос Каземиро, спустя пять минут каталонцы отыгрались, Лионель Месси забил
свой 499-й мяч за «Барселону».
Во второй половине встречи «Барселону» вперед вывел Иван
Ракитич, забивший на 73-й минуте.
Через четыре минуты арбитр встречи Алехандро Эрнандес
показал прямую красную карточку защитнику хозяев поля Серхио Рамосу за опасный
подкат обеими ногами в адрес Месси.
Вышедший на замену на 82-й минуте Хамес Родригес, сравнял счет за две минуты до конца основного времени. Точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой 500-й мяч за сине-гранатовых на второй добавленной минуте.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
«Барселона» с 75-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у которого также 75 баллов, по дополнительным показателям.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 апреля на
выезде сыграют с «Депортиво», а каталонцы в этот же день примут «Осасуну».
Чемпионат Испании
33-й тур
Матч
Голы
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90
Удаления:
Рамос, 78 - нет
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция