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«Ювентус» разгромил «Дженоа», забив четыре безответных мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ювентус» разгромил «Дженоа», забив четыре безответных мяча

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле разгромил «Дженоа» со счетом 4:0.

В составе победителей мячи забили Пауло Дибала, Марио Манджукич, Леонардо Бонуччи и защитник гостевой команды Эсекьель Муньос, пославший мяч в свои ворота.

«Ювентус» с 83 очками занимает первое место в турнирной таблице, а «Дженоа» расположился на 16-й строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем туре «старая сеньора» 28 апреля на выезде сыграет с «Аталантой», а подопечные Ивана Юрича 30 апреля примут «Кьево».

Чемпионат Италии
33-й тур

Матч

Ювентус - Дженоа - 4:0 (3:0)

Голы

Муньос 17 (1:0 - автогол). Дибала 19 (2:0). Манджукич 41 (3:0). Бонуччи 64 (4:0).

Состав

Ювентус: Нето, Бонуччи, Бардзальи, Бенатиа, Лихтштайнер, Хедира (Ринкон, 69), Маркизио (Мандрагора, 86), Асамоа, Манджукич (Стураро, 82), Игуаин, Дибала

Дженоа: Ламанна, Бурдиссо (Бираши, 67), Джентилетти, Муньос, Лаксальт (Бегетто, 48), Нтчам, Катальди, Лазович (Хильемарк, 87), Велозу, Палладино, Симеоне

Предупреждения:

нет - Бурдиссо, 34

Судья:

Джанпаоло Клаварезе (Италия)

Место и дата

23 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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