«Ювентус» разгромил «Дженоа», забив четыре безответных мяча
В матче 33-го тура
чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле разгромил «Дженоа» со счетом 4:0.
В составе победителей мячи забили Пауло Дибала, Марио Манджукич,
Леонардо Бонуччи и защитник гостевой команды Эсекьель Муньос, пославший мяч в
свои ворота.
«Ювентус» с 83 очками занимает первое место в турнирной
таблице, а «Дженоа» расположился на 16-й строчке, имея в активе 30 баллов.
В следующем туре «старая сеньора» 28 апреля на выезде
сыграет с «Аталантой», а подопечные Ивана Юрича 30 апреля примут «Кьево».
Чемпионат Италии
33-й тур
Матч
Голы
Муньос 17 (1:0 - автогол). Дибала 19 (2:0). Манджукич 41 (3:0). Бонуччи 64 (4:0).
Состав
Ювентус: Нето, Бонуччи, Бардзальи, Бенатиа, Лихтштайнер, Хедира (Ринкон, 69), Маркизио (Мандрагора, 86), Асамоа, Манджукич (Стураро, 82), Игуаин, Дибала
Дженоа: Ламанна, Бурдиссо (Бираши, 67), Джентилетти, Муньос, Лаксальт (Бегетто, 48), Нтчам, Катальди, Лазович (Хильемарк, 87), Велозу, Палладино, Симеоне
Предупреждения:
нет - Бурдиссо, 34
Судья:
Джанпаоло Клаварезе (Италия)
Место и дата
23 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция