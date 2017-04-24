Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Футбол  Пескара- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Монако» обыграл «Лион» и продолжает лидировать в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 34-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монако».

В составе победителей отличились Радамель Фалькао и Килиан Мбаппе. У «Лиона» гол в активе Люки Тузара.

«Монако» с 80 очками лидирует в чемпионате Франции. Столько же у «ПСЖ», но у монегасков есть игра в запасе. «Лион» занимает пятое место – 54 очка.

Чемпионат Франции. Лига 1

34-й тур

Матч

Лион - Монако - 1:2 (0:2)

Голы

Фалькао 36 (0:1). Мбаппе 44 (0:2). Тусар 51 (1:2).

Состав

Лион: Лопеш, Рыбус, Дьякаби, Нкулу, Рафаэл, J. Mateta (Вальбуэна, 72), Дардер (Ауа, 78), Ферри (Гоналонс, 78), Тусар, Депай, Корне

Монако: Субашич, Фабиньо, Раджи, Эмерсон, Глик, Дирар, Бакайоко, Лемар, Силва, Фалькао (Моутинью, 87), Мбаппе (Жермен, 80)

Предупреждения:

Ферри, 22; Рафаэл, 67 - Лемар, 65

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

23 апреля 22:15, Жерлан, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига 1. 34-й тур. «Тулуза» и «Ницца» сыграли вничью, «Лион» - «Монако» и другие матчиВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».«Тулуза» и «Ницца» сыграли вничью в матче 34-го тура лиги 1В матче 34-го тура чемпионата Франции «Тулуза» на своем поле сыграла вничью с «Ниццей» (1:1).Вадим Васильев: Бернарду Силва, Мбаппе и Лемар решили остаться в «Монако»Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что лидеры команды не перейдут в другие клубы в зимнее трансферное окно.Большая команда карликовой страны. Пять причин успеха коллектива из МонакоБольшая команда карликовой страны. Пять причин успеха коллектива из МонакоПродолжаем публиковать материалы, подготовленные учащимися Школы спортивного журналиста «Советского спорта».«ПСЖ» на своем поле переиграл «Монпелье» и вышел в лидеры чемпионата ФранцииФутболисты «ПСЖ» на своем поле переиграли «Монпелье» в матче 34-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.Набиль Дерар: Все говорили, что я просто позарился на деньги, уйдя в «Монако» - клуб второй лигиМарокканский полузащитник о том, как начинался новый проект «Монако» в 2012-м году.«Барселона» и «Челси» поборются за ВерраттиИнтерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти проявляют «Барселона» и «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.«ПСЖ» готов отдать 80-90 миллионов евро за Мбаппе«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиан Мбаппе. Ранее он был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.Александр Бубнов: «Лион» фаворит в матче с «Аяксом»Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы, по итогам которой «Лион» сыграет с «Аяксом».УЕФА продолжит контролировать соблюдение «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом» финансового фейр-плеяСледственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) опубликовала на официальном сайте УЕФА отчет о соблюдении мировых соглашений 14 клубами.Александр Бубнов: Хотел бы я увидеть в финале ЛЧ «Реал» и «Ювентус»? ДаФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «Ювентус» сыграет с «Монако».Леонарду Жардим: У «Ювентуса» лучшая защита в ЕвропеГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой монегаскам предстоит сыграть два матча с «Ювентусом».Массимилиано Аллегри: Это не в привычке «Ювентуса» недооценивать соперникаГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой туринский клуб проведет два матча против «Монако».Полузащитник «Бешикташа» Талиска признан лучшим игроком недели в Лиге ЕвропыПолузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.«Манчестер Юнайтед» предлагает «ПСЖ» 70 млн евро за МаркиньосаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньосу.Людовик Жюли: «Ювентус» – сильная и опытная команда, но мы будем готовыБывший полузащитник «Монако» Людовик Жюли прокомментировал результаты жеребьевки полуфинальных матчей Лиги чемпионов, в результате которой французскому клубу достался итальянский «Ювентус».Валер Жермен: У «Монако» есть шанс выйти в финал. Это фантастика!Нападающий «Монако» Валер Жермен прокомментировал результаты жеребьевки полуфинальных матчей Лиги чемпионов, в результате которой французскому клубу достался итальянский «Ювентус».Алессио Таккинарди: «Монако» – супержребий для «Ювентуса»Бывший полузащитник «Ювентуса» Алессио Таккинарди оценил итоги жеребьевки ½ финала Лиги чемпионов, по итогам которой действующим чемпионам Италии достался «Монако».Людовик Жюли: В двух матчах может произойти что угодно, у «Монако» есть шансБывший полузащитник «Монако» Людовик Жюли оценил итоги жеребьевки ½ финала Лиги чемпионов, по итогам которой «монегаскам» достался «Ювентус».УЕФА перенес игру «Аякса» и «Лиона» в Лиге Европы на 3 маяКак сообщает УЕФА, график матчей 1/4 финала Лиги Европы потерпел некоторые изменения.
Хоккей
Сборная США завоевала золото юниорского ЧМ, обыграв в финале финнов
Хоккей
Вячеслав Быков: Было бы правильнее взять на ЧМ большинство игроков из КХЛ
Футбол
Владислав Сиротов: На тренировках «Зенита-2» чуть ли не до драк доходит
Футбол
«Олимпиакос» в седьмой раз подряд стал чемпионом Греции
все новости
Монако
Монакокалендарьстатистика
Лион
Лионкалендарьстатистика
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости