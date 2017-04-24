«Монако» обыграл «Лион» и продолжает лидировать в чемпионате Франции
Матч 34-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Монако»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монако».
В составе победителей отличились Радамель Фалькао и Килиан
Мбаппе. У «Лиона» гол в активе Люки Тузара.
«Монако» с 80 очками лидирует в чемпионате Франции. Столько
же у «ПСЖ», но у монегасков есть игра в запасе. «Лион» занимает пятое место –
54 очка.
Чемпионат Франции. Лига 1
34-й тур
Матч
Голы
Фалькао 36 (0:1). Мбаппе 44 (0:2). Тусар 51 (1:2).
Состав
Лион: Лопеш, Рыбус, Дьякаби, Нкулу, Рафаэл, J. Mateta (Вальбуэна, 72), Дардер (Ауа, 78), Ферри (Гоналонс, 78), Тусар, Депай, Корне
Монако: Субашич, Фабиньо, Раджи, Эмерсон, Глик, Дирар, Бакайоко, Лемар, Силва, Фалькао (Моутинью, 87), Мбаппе (Жермен, 80)
Предупреждения:
Ферри, 22; Рафаэл, 67 - Лемар, 65
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
23 апреля 22:15, Жерлан, Онлайн-трансляция