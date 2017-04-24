Даниэль Карвахаль: Удаление Рамоса решило исход матча с «Барселоной»
Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился
впечатлениями после матча против «Барселоны» в 33-м туре чемпионата Франции.
Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.
«Это был сумасшедший матч. Удаление (Серхио Рамоса) решило
исход матча. Мы смогли сравнять счет, но контратака забрала у нас три очка. Нам
нужно сохранять спокойствие, ничего страшного не случилось. У нас есть в запасе
один матч. Это футбол. Нам нужно продолжать двигаться вперед.
Игра Месси? «Барселона» выиграла, а Месси провел великолепный
матч. Но нас не за что критиковать. У нас следующий матч чемпионата уже в
среду. Нам нужно продолжать работать. Впереди еще много матчей», - цитирует
Карвахаля Football Espana.
Счет
в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «сливочных» Карлос Каземиро, спустя
пять минут каталонцы отыгрались, Лионель Месси забил свой 499-й мяч за
«Барселону».
Во второй половине встречи
«Барселону» вперед вывел Иван Ракитич, забивший на 73-й минуте.
Через четыре минуты арбитр
встречи Алехандро Эрнандес показал прямую красную карточку защитнику хозяев
поля Серхио Рамосу за опасный подкат обеими ногами в адрес Месси.
Вышедший на замену на 82-й
минуте Хамес Родригес, сравнял счет за две минуты до конца основного времени.
Точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой 500-й мяч за
сине-гранатовых на второй добавленной минуте.
«Барселона»
с 75-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у
которого также 75 баллов, по дополнительным показателям.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 апреля на выезде сыграют с «Депортиво», а каталонцы в этот же день примут «Осасуну».
Матч
Голы
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90
Удаления:
Рамос, 78 - нет
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция