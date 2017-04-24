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Даниэль Карвахаль: Удаление Рамоса решило исход матча с «Барселоной»

Источник:  Football EspanaКомментарии

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 33-м туре чемпионата Франции. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

«Это был сумасшедший матч. Удаление (Серхио Рамоса) решило исход матча. Мы смогли сравнять счет, но контратака забрала у нас три очка. Нам нужно сохранять спокойствие, ничего страшного не случилось. У нас есть в запасе один матч. Это футбол. Нам нужно продолжать двигаться вперед.

Игра Месси? «Барселона» выиграла, а Месси провел великолепный матч. Но нас не за что критиковать. У нас следующий матч чемпионата уже в среду. Нам нужно продолжать работать. Впереди еще много матчей», - цитирует Карвахаля Football Espana.

Счет в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «сливочных» Карлос Каземиро, спустя пять минут каталонцы отыгрались, Лионель Месси забил свой 499-й мяч за «Барселону».

Во второй половине встречи «Барселону» вперед вывел Иван Ракитич, забивший на 73-й минуте.

Через четыре минуты арбитр встречи Алехандро Эрнандес показал прямую красную карточку защитнику хозяев поля Серхио Рамосу за опасный подкат обеими ногами в адрес Месси.

Вышедший на замену на 82-й минуте Хамес Родригес, сравнял счет за две минуты до конца основного времени. Точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой 500-й мяч за сине-гранатовых на второй добавленной минуте.

«Барселона» с 75-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у которого также 75 баллов, по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 апреля на выезде сыграют с «Депортиво», а каталонцы в этот же день примут «Осасуну».

Матч

Реал - Барселона - 2:3 (1:1)

Голы

Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).

Состав

Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90

Удаления:

Рамос, 78 - нет

Место и дата

23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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