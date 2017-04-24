«Хьюстон» обыграл «Оклахому» в плей-офф НБА
Матч первого раунда плей-офф НБА между «Оклахомой» и «Хьюстоном»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 113:109 в пользу «Хьюстона».
В составе победителей самым результативным стал Нене,
который набрал 28 очков. У «Оклахомы» 35 очков набрал Расселл Уэстбрук. Счет в
серии стал 3-1 в пользу «Хьюстона».
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 1-3
Матч
Место и дата
23 апреля 22:30, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
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