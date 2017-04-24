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«Хьюстон» обыграл «Оклахому» в плей-офф НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф НБА между «Оклахомой» и «Хьюстоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 113:109 в пользу «Хьюстона».

В составе победителей самым результативным стал Нене, который набрал 28 очков. У «Оклахомы» 35 очков набрал Расселл Уэстбрук. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Хьюстона».

НБА. Плей-офф

Западная конференция

Первый раунд

Матч

Оклахома - Хьюстон - 109:113

Место и дата

23 апреля 22:30, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 1-3

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