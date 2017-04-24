«Оттава» в овертайме обыграла «Бостон» и вышла в следующий раунд
Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Бостоном» и «Оттавой»
завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Оттавы».
В составе победителей отличились Бобби Райан, Кайл Туррис и
Кларк Макартур. У «Бостона» отличились Дрю Стэффорд и Патрис Бержерон.
Российский голкипер хозяев Антон Худобин весь матч провел в запасе. «Оттава»
выиграла серию со счетом 4-2. В следующим раунде им предстоит сыграть с «Нью-Йорк
Рейнджерс».
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Первый раунд
Матч
Бостон - Оттава - 2:3 О.Т. (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы:
Стэффорд (Маршанд, МакЭвой), 18:13 (1:0). Райан (Брассар, Карлссон), 23:26 (1:1). Террис (Дзингел), 28:32 (1:2). Бержерон (Маршанд, Миллер К.), 41:57 (2:2). Макартур (Райан, Брассар), 66:30 (2:3).
Место и дата
23 апреля 22:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 2-4