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«Оттава» в овертайме обыграла «Бостон» и вышла в следующий раунд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Бостоном» и «Оттавой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Оттавы».

В составе победителей отличились Бобби Райан, Кайл Туррис и Кларк Макартур. У «Бостона» отличились Дрю Стэффорд и Патрис Бержерон. Российский голкипер хозяев Антон Худобин весь матч провел в запасе. «Оттава» выиграла серию со счетом 4-2. В следующим раунде им предстоит сыграть с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ. Кубок Стэнли

Восточная конференция

Первый раунд

Матч

Бостон - Оттава - 2:3 О.Т. (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы:

Стэффорд (Маршанд, МакЭвой), 18:13 (1:0). Райан (Брассар, Карлссон), 23:26 (1:1). Террис (Дзингел), 28:32 (1:2). Бержерон (Маршанд, Миллер К.), 41:57 (2:2). Макартур (Райан, Брассар), 66:30 (2:3).

Место и дата

23 апреля 22:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 2-4

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