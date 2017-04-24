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Зинедин Зидан: В меньшинстве при счете 2:2 нужно немножко думать

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча 33-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

«Мы не можем быть счастливы после этого матча. Мы создали много моментов за весь матч. Мы имели много возможностей, чтобы забить, но не смогли удержать игру под контролем. Когда вам не удается решить исход матча, такое случается, что и произошло в данном случае.

Мы разочарованы результатом. Если счет 2:2 и вы в меньшинстве, то нужно немножко думать и защищаться вместе.  Мы думали, что можем забить третий гол, но затем случилось то, что случилось. Мне нужно будет проанализировать матч, но я бы ничего не изменил в своих решениях. Осталось еще много матчей в чемпионате, нам нужно думать о следующем матче», - цитирует Зидана Marca.

Счет в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «сливочных» Карлос Каземиро, спустя пять минут каталонцы отыгрались, Лионель Месси забил свой 499-й мяч за «Барселону».

Во второй половине встречи «Барселону» вперед вывел Иван Ракитич, забивший на 73-й минуте.

Через четыре минуты арбитр встречи Алехандро Эрнандес показал прямую красную карточку защитнику хозяев поля Серхио Рамосу за опасный подкат обеими ногами в адрес Месси.

Вышедший на замену на 82-й минуте Хамес Родригес, сравнял счет за две минуты до конца основного времени. Точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой 500-й мяч за сине-гранатовых на второй добавленной минуте.

«Барселона» с 75-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у которого также 75 баллов, по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 апреля на выезде сыграют с «Депортиво», а каталонцы в этот же день примут «Осасуну».

Матч

Реал - Барселона - 2:3 (1:1)

Голы

Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).

Состав

Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90

Удаления:

Рамос, 78 - нет

Место и дата

23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция


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