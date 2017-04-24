Канте признан лучшим игроком АПЛ в текущем сезоне, Алли – лучшим молодым игроком

Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) Англии назвала лучших футболистов текущего сезона в АПЛ.

Лучшим футболистом английской премьер-лиге в сезоне 2016/2017 признан полузащитник «Челси» Н’Голо Канте. 26-летний хавбек провел за «Челси» 31 матч в текущем сезоне, забил один мяч при одной голевой передаче.

Лучшим молодым игроком АПЛ был признан хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли. 21-летний полузащитник в 31 матче АПЛ забил 16 мячей при пяти голевых передачах.