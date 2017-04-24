Канте признан лучшим игроком АПЛ в текущем сезоне, Алли – лучшим молодым игроком
Профессиональная ассоциация
футболистов (PFA)
Англии назвала лучших футболистов текущего сезона в АПЛ.
Лучшим футболистом английской премьер-лиге в сезоне 2016/2017
признан полузащитник «Челси» Н’Голо Канте. 26-летний хавбек провел за «Челси»
31 матч в текущем сезоне, забил один мяч при одной голевой передаче.
Лучшим молодым игроком АПЛ был признан хавбек «Тоттенхэма»
Деле Алли. 21-летний полузащитник в 31 матче АПЛ забил 16 мячей при пяти голевых
передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически