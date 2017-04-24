Паскаль Верляйн: Хотел бы снова выступить в Гонке чемпионов
Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн
сказал, что хотел бы вновь стать участником Гонки чемпионов, несмотря на серьезную аварию, в которую он попал на
мероприятии в этом году.
«Я бы снова
выступил в Гонке чемпионов. Возможно, не в этом году и не за рулем
трехколесного автомобиля», – цитирует Верляйна Autosport.
Напомним, на финише группового заезда Верляйн, сражаясь с Фелипе Массой, зацепил барьеры TechPro и взлетел в воздух, после чего приземлился на барьеры. В итоге гонщик получил переломы шейных позвонков, из-за чего был вынужден пропустить два первых Гран-при сезона-2017.
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