Луис Энрике: Месси – лучший игрок в истории футбола

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 33-м туре чемпионата Испании. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

Дубль в этой игре сделал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Луис Энрике особо отметил его игру.

«Он лучший игрок в истории футбола. Месси великолепен в решающие моменты. Я за свою жизнь видел много футбола, и для всех «кулес» (прозвище «Барселоны») большая радость, что он один из нас.

Это был матч двух великолепных команд, каждая из которых отдала все для победы. Любая из команд могла победить. То, что мы победили 3:2, забив решающий мяч на 90-й минуте, серьезно поднимает наш моральный дух. Это великолепный день для всех каталонцев в день Святого Георгия», - цитирует Луиса Энрике Marca

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Счет в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «сливочных» Карлос Каземиро, спустя пять минут каталонцы отыгрались, Лионель Месси забил свой 499-й мяч за «Барселону».



Во второй половине встречи «Барселону» вперед вывел Иван Ракитич, забивший на 73-й минуте.

Через четыре минуты арбитр встречи Алехандро Эрнандес показал прямую красную карточку защитнику хозяев поля Серхио Рамосу за опасный подкат обеими ногами в адрес Месси.

Вышедший на замену на 82-й минуте Хамес Родригес, сравнял счет за две минуты до конца основного времени. Точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой 500-й мяч за сине-гранатовых на второй добавленной минуте.

«Барселона» с 75-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у которого также 75 баллов, по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 апреля на выезде сыграют с «Депортиво», а каталонцы в этот же день примут «Осасуну».