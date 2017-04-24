Льюис Хэмилтон: Мне грустно наблюдать за проблемами «Уильямса» и «Макларена»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон сказал, что ему грустно наблюдать за нынешним состоянием дел в «Уильямсе» и «Макларене».

«Мне грустно наблюдать за проблемами таких команд, как «Уильямс» и «Макларен». «Уильямс» уже несколько лет не может серьезно бороться за лидерство, поскольку в свое время коллектив пережил серьезный спад. Тоже самое сейчас творится и с «Маклареном»

У таких команд, как «Феррари», «Мерседес» и «Макларен» есть нужная страсть благодаря гонщикам, опыту и чемпионским титулам, которые они завоевали в прошлом.

Я надеюсь, что пока я выступаю Формуле-1, «Уильямс» и «Макларен» смогут снова вырваться в когорту топ-команд, с которыми мы сможем вступить в схватку. Это было бы просто волшебно», - цитирует Хэмилтона Autosport.