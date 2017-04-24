Льюис Хэмилтон: Мне грустно наблюдать за проблемами «Уильямса» и «Макларена»
Пилот команды «Мерседес»
Льюис Хэмилтон сказал, что ему грустно наблюдать за нынешним состоянием дел в «Уильямсе»
и «Макларене».
«Мне грустно наблюдать за
проблемами таких команд, как «Уильямс» и «Макларен». «Уильямс» уже несколько
лет не может серьезно бороться за лидерство, поскольку в свое время коллектив
пережил серьезный спад. Тоже самое сейчас творится и с «Маклареном»
У таких команд, как «Феррари», «Мерседес» и «Макларен» есть нужная
страсть благодаря гонщикам, опыту и чемпионским титулам, которые они завоевали
в прошлом.
Я надеюсь, что пока я выступаю
Формуле-1, «Уильямс» и «Макларен» смогут снова вырваться в когорту топ-команд,
с которыми мы сможем вступить в схватку. Это было бы просто волшебно», -
цитирует Хэмилтона Autosport.
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