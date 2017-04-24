НХЛ. Кубок Стэнли. «Бостон» уступил «Оттаве», «Торонто» принимает «Вашингтон». Онлайн
Результаты матчей первого раунда плей-офф НХЛ.
Счет в серии - 2-4
Матч
Бостон - Оттава - 2:3 О.Т. (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы:
Стэффорд (Маршанд, МакЭвой), 18:13 (1:0 - бол.). Райан (Брассар, Карлссон), 23:26 (1:1 - бол.). Террис (Дзингел), 28:32 (1:2). Бержерон (Маршанд, Миллер К.), 41:57 (2:2). Макартур (Райан, Брассар), 66:30 (2:3 - бол.).
Место и дата
23 апреля 22:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Торонто - Вашингтон - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
24 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии - 2-3
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически