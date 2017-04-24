Андрес Иньеста: Месси – это благословление для «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 33-м туре чемпионата Испании. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

Дубль в этой игре сделал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

«Настоящие величие Лео в том, что после стольких лет в футболе он не перестает удивлять. Для клуба большая честь, что он играет за нас. Он – это благословление. Мы должны были делать счет 3:1, но у «Реала» тоже были моменты. Мы играли хорошо, хотя после поражения от «Ювентуса» (0:3) это было непросто», - цитирует Иньесту Marca.

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Счет в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «сливочных» Карлос Каземиро, спустя пять минут каталонцы отыгрались, Лионель Месси забил свой 499-й мяч за «Барселону».



Во второй половине встречи «Барселону» вперед вывел Иван Ракитич, забивший на 73-й минуте.

Через четыре минуты арбитр встречи Алехандро Эрнандес показал прямую красную карточку защитнику хозяев поля Серхио Рамосу за опасный подкат обеими ногами в адрес Месси.

Вышедший на замену на 82-й минуте Хамес Родригес, сравнял счет за две минуты до конца основного времени. Точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой 500-й мяч за сине-гранатовых на второй добавленной минуте.

«Барселона» с 75-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у которого также 75 баллов, по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 апреля на выезде сыграют с «Депортиво», а каталонцы в этот же день примут «Осасуну».