Андрес Иньеста: Месси – это благословление для «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился
впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 33-м туре чемпионата
Испании. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.
Дубль в этой игре сделал нападающий «Барселоны» Лионель
Месси.
«Настоящие величие Лео в том, что после стольких лет в футболе он не перестает удивлять. Для клуба большая честь, что он играет за нас. Он – это благословление. Мы должны были делать счет 3:1, но у «Реала» тоже были моменты. Мы играли хорошо, хотя после поражения от «Ювентуса» (0:3) это было непросто», - цитирует Иньесту Marca.
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Счет
в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «сливочных» Карлос Каземиро, спустя
пять минут каталонцы отыгрались, Лионель Месси забил свой 499-й мяч за
«Барселону».
Во второй половине встречи
«Барселону» вперед вывел Иван Ракитич, забивший на 73-й минуте.
Через четыре минуты арбитр
встречи Алехандро Эрнандес показал прямую красную карточку защитнику хозяев
поля Серхио Рамосу за опасный подкат обеими ногами в адрес Месси.
Вышедший на замену на 82-й
минуте Хамес Родригес, сравнял счет за две минуты до конца основного времени.
Точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой 500-й мяч за
сине-гранатовых на второй добавленной минуте.
«Барселона»
с 75-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у
которого также 75 баллов, по дополнительным показателям.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 апреля на выезде сыграют с «Депортиво», а каталонцы в этот же день примут «Осасуну».
Матч
Голы
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90
Удаления:
Рамос, 78 - нет
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция