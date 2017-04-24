«Бостон» обыграл «Чикаго» и сравнял счет в серии
Матч первого раунда плей-офф НБА между «Чикаго» и «Бостоном»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 104:95 в пользу «Бостона».
В составе победителей самым результативным стал Айзейя Томас,
который набрал 33 очка. У «Чикаго» столько же набрал Джимми Батлер. Счет в
серии стал равным – 2-2.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 2-2
Матч
Место и дата
24 апреля 01:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
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