День в истории. Кристоферу Летангу исполнилось 30 лет
Сегодня отмечает день рождения канадский защитник «Питтсбурга»
Кристофер Летанг. Ему исполнилось 30 лет.
На протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2006 года) Летанг
выступает за «Питтсбург». Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли (в
2009 и 2016 годах). Дважды принимал участие в матчах всех звезд НХЛ. Обладатель
Эмиль Бушар Трофи, Кевин Лоу Трофи и Поль Дюмон Трофи.
Также в составе молодежной сборной Канады Летанг дважды
становился чемпионом мира.
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