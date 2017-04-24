День в истории. Кристоферу Летангу исполнилось 30 лет

Сегодня отмечает день рождения канадский защитник «Питтсбурга» Кристофер Летанг. Ему исполнилось 30 лет.

На протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2006 года) Летанг выступает за «Питтсбург». Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли (в 2009 и 2016 годах). Дважды принимал участие в матчах всех звезд НХЛ. Обладатель Эмиль Бушар Трофи, Кевин Лоу Трофи и Поль Дюмон Трофи.

Также в составе молодежной сборной Канады Летанг дважды становился чемпионом мира.