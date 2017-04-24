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День в истории. Алессандро Костакурте исполнился 51 год

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения знаменитый защитник «Милана» Алессандро Костакурта. Ему исполнился 51 год.

Всю карьеру, за исключением одного сезона, когда он играл в аренде за «Монцу», Костакурта провел в «Милане». Вместе с командой он семь раз становился чемпионом Италии, один раз выиграл Кубок Италии, пять раз – Суперкубок Италии. В его активе пять побед в Кубке/Лиге чемпионов.

Четырежды Костакурта становился победителем Суперкубка УЕФА и дважды – межконтинентального кубка. В составе сборной Италии он занял второе место на чемпионате мира 1994 года.

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