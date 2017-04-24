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«Вашингтон» в овертайме обыграл «Торонто» и пробился в следующий раунд.

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Торонто» и «Вашингтоном» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вашингтона».

В составе победителей дубль сделал Маркус Юханссон. «Торонто» ответил голом Остона Мэттьюза. «Вашингтон» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в следующий раунд. Соперником «Кэпиталз» будет «Питтсбург».

НХЛ. Кубок Стэнли

Восточная конференция

Первый раунд

Матч

Торонто - Вашингтон - 1:2 О.Т. (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Мэттьюз (Райлли, Хаймэн), 47:45 (1:0). Юханссон (Орпик, Эллер), 52:51 (1:1). Юханссон (Уильямс, Карлсон), 66:31 (1:2).

Место и дата

24 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

 Счет в серии – 2-4

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