«Вашингтон» в овертайме обыграл «Торонто» и пробился в следующий раунд.
Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Торонто» и «Вашингтоном»
завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вашингтона».
В составе победителей дубль сделал Маркус Юханссон. «Торонто»
ответил голом Остона Мэттьюза. «Вашингтон» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел
в следующий раунд. Соперником «Кэпиталз» будет «Питтсбург».
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 2-4
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