Чешский защитник «Газиантепспора» Райторал покончил с собой
Скончался защитник «Газиантепспора» Франтишек Райторал. Он
покончил жизнь самоубийством.
Как сообщает ВВС, информацию о самоубийстве игрока подтвердил
президент клуба Ибрагим Кызыл. При этом у него нет данных о том, что могло
стать причиной такого решения. Свои соболезнования в связи со случившимся выразила
Федерация футбола Чехии.
Франтишеку Райторалу был 31 год. В нынешнем сезоне он успел
провести 23 матча за «Газиантепспор». В его активе также 13 матчей за сборную
Чехии.
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