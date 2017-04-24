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Чешский защитник «Газиантепспора» Райторал покончил с собой

Источник:  BBCКомментарии

Скончался защитник «Газиантепспора» Франтишек Райторал. Он покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает ВВС, информацию о самоубийстве игрока подтвердил президент клуба Ибрагим Кызыл. При этом у него нет данных о том, что могло стать причиной такого решения. Свои соболезнования в связи со случившимся выразила Федерация футбола Чехии.

Франтишеку Райторалу был 31 год. В нынешнем сезоне он успел провести 23 матча за «Газиантепспор». В его активе также 13 матчей за сборную Чехии.

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