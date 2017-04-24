Жерар Пике: Удаление Рамоса было чистым. Они привыкли, что судьи позволяют такие вещи

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча мадридским «Реалом» (3:2) в чемпионате Испании прокомментировал удаление защитника мадридцев Серхио Рамоса. Он считает, что арбитр поступил правильно.

«Я уверено, что он (Рамос) поймет, что удаление было справедливым, как только вернется домой и посмотрит этот эпизод. Он пошел в подкат против Месси двумя ногами, когда Месси шел вперед. Это очевидно, потому что он не сыграл в мяч. Тут нечего обсуждать.

Дело в том, что они привыкли, что судьи позволяют такие вещи. А если такого не случается… Я видел, что Рамос показывал на меня, но он пожалеет об этом после того, как посмотрит видео эпизода. Это абсолютно чистая красная карточка», - цитирует Пике AS.

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Счет в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «сливочных» Карлос Каземиро, спустя пять минут каталонцы отыгрались, Лионель Месси забил свой 499-й мяч за «Барселону».



Во второй половине встречи «Барселону» вперед вывел Иван Ракитич, забивший на 73-й минуте.

Через четыре минуты арбитр встречи Алехандро Эрнандес показал прямую красную карточку защитнику хозяев поля Серхио Рамосу за опасный подкат обеими ногами в адрес Месси.

Вышедший на замену на 82-й минуте Хамес Родригес, сравнял счет за две минуты до конца основного времени. Точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой 500-й мяч за сине-гранатовых на второй добавленной минуте.

«Барселона» с 75-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у которого также 75 баллов, по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 апреля на выезде сыграют с «Депортиво», а каталонцы в этот же день примут «Осасуну».