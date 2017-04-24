Жерар Пике: Удаление Рамоса было чистым. Они привыкли, что судьи позволяют такие вещи
Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча мадридским «Реалом» (3:2) в чемпионате
Испании прокомментировал удаление защитника мадридцев Серхио Рамоса. Он
считает, что арбитр поступил правильно.
«Я уверено, что он (Рамос) поймет, что удаление было
справедливым, как только вернется домой
и посмотрит этот эпизод. Он пошел в подкат против Месси двумя ногами, когда
Месси шел вперед. Это очевидно, потому что он не сыграл в мяч. Тут нечего
обсуждать.
Дело в том, что они привыкли, что судьи позволяют такие вещи. А если такого не случается… Я видел, что Рамос показывал на меня, но он пожалеет об этом после того, как посмотрит видео эпизода. Это абсолютно чистая красная карточка», - цитирует Пике AS.
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Счет
в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «сливочных» Карлос Каземиро, спустя
пять минут каталонцы отыгрались, Лионель Месси забил свой 499-й мяч за
«Барселону».
Во второй половине встречи
«Барселону» вперед вывел Иван Ракитич, забивший на 73-й минуте.
Через четыре минуты арбитр
встречи Алехандро Эрнандес показал прямую красную карточку защитнику хозяев
поля Серхио Рамосу за опасный подкат обеими ногами в адрес Месси.
Вышедший на замену на 82-й
минуте Хамес Родригес, сравнял счет за две минуты до конца основного времени.
Точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой 500-й мяч за
сине-гранатовых на второй добавленной минуте.
«Барселона»
с 75-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у
которого также 75 баллов, по дополнительным показателям.
В следующем туре подопечные
Зинедина Зидана 26 апреля на выезде сыграют с «Депортиво», а каталонцы в этот
же день примут «Осасуну».
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3). Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82) Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л. Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90 Рамос, 78 - нет 23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Место и дата
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.
Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90
Рамос, 78 - нет
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция