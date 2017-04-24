Игорь Лебедев: Позор, что в России не показали матч «Реал» - «Барселона»
Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил
недовольство тем, что ни один из российских каналов не показал матч 33-го тура
чемпионата Испании «Реал» - «Барселона» (2:3)
«Реал» - «Барселона» Такие матчи нужно использовать, как учебное пособие для детей. И ни один спортивный канал России не показывает. Позор», - написал Лебедев в своем твиттере.
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Счет
в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «сливочных» Карлос Каземиро, спустя
пять минут каталонцы отыгрались, Лионель Месси забил свой 499-й мяч за
«Барселону».
Во
второй половине встречи «Барселону» вперед вывел Иван Ракитич, забивший на 73-й
минуте.
Через
четыре минуты арбитр встречи Алехандро Эрнандес показал прямую красную карточку
защитнику хозяев поля Серхио Рамосу за опасный подкат обеими ногами в адрес
Месси.
Вышедший
на замену на 82-й минуте Хамес Родригес, сравнял счет за две минуты до конца
основного времени. Точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой 500-й мяч
за сине-гранатовых на второй добавленной минуте.
«Барселона»
с 75-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у
которого также 75 баллов, по дополнительным показателям.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 апреля на выезде сыграют с «Депортиво», а каталонцы в этот же день примут «Осасуну».
Матч
Голы
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90
Удаления:
Рамос, 78 - нет
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция