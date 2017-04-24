Игорь Лебедев: Позор, что в России не показали матч «Реал» - «Барселона»

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил недовольство тем, что ни один из российских каналов не показал матч 33-го тура чемпионата Испании «Реал» - «Барселона» (2:3)

«Реал» - «Барселона» Такие матчи нужно использовать, как учебное пособие для детей. И ни один спортивный канал России не показывает. Позор», - написал Лебедев в своем твиттере.

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Счет в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «сливочных» Карлос Каземиро, спустя пять минут каталонцы отыгрались, Лионель Месси забил свой 499-й мяч за «Барселону».



Во второй половине встречи «Барселону» вперед вывел Иван Ракитич, забивший на 73-й минуте.

Через четыре минуты арбитр встречи Алехандро Эрнандес показал прямую красную карточку защитнику хозяев поля Серхио Рамосу за опасный подкат обеими ногами в адрес Месси.

Вышедший на замену на 82-й минуте Хамес Родригес, сравнял счет за две минуты до конца основного времени. Точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой 500-й мяч за сине-гранатовых на второй добавленной минуте.

«Барселона» с 75-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у которого также 75 баллов, по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 апреля на выезде сыграют с «Депортиво», а каталонцы в этот же день примут «Осасуну».