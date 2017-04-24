Марсело: Я виноват в последнем голе «Барселоны», но это может случиться с каждым

Защитник мадридского «Реала» Марсело поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 33-м туре чемпионата Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

В послематчевом интервью Марсело взял на себя ответственность за решающий гол Лионеля Месси в конце матча.

«Да, это была ошибка. Это может случиться с каждым, но я беру на себе ответственность за этот гол. Мы атаковали при счете 3:2, потому что считали, что лучше держать мяч подальше от наших ворот.

Судейство? Не хочу об этом говорить. Не думаю, что это повлияет на чемпионскую гонку, но мы хотели бы иметь возможность использовать всех игроков», - цитирует Марсело Marca.

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Счет в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «сливочных» Карлос Каземиро, спустя пять минут каталонцы отыгрались, Лионель Месси забил свой 499-й мяч за «Барселону».



Во второй половине встречи «Барселону» вперед вывел Иван Ракитич, забивший на 73-й минуте.

Через четыре минуты арбитр встречи Алехандро Эрнандес показал прямую красную карточку защитнику хозяев поля Серхио Рамосу за опасный подкат обеими ногами в адрес Месси.

Вышедший на замену на 82-й минуте Хамес Родригес, сравнял счет за две минуты до конца основного времени. Точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой 500-й мяч за сине-гранатовых на второй добавленной минуте.

«Барселона» с 75-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у которого также 75 баллов, по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 26 апреля на выезде сыграют с «Депортиво», а каталонцы в этот же день примут «Осасуну».