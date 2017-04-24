Хосеп Гвардиола: Большую часть матча с «Арсеналом» мы доминировали

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 1/2 финала Кубка Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2 в дополнительное время.

«У нас есть три – четыре дня на подготовку к матчу с «Юнайтед». Сегодня мы потерпели поражение, но должны оправиться от неудачи и идти вперед. Мы старались изменить многое, но результаты показывают уровень команды и то, над чем еще нужно работать.

Полуфинал Кубка Англии – как финал, в таких матчах невозможно контролировать все моменты, но мы доминировали в большей части поединка.

Мы хорошо сыграли сегодня и боролись за место в финале. Как и «Тоттенхэм» во вчерашнем матче, мы сделали все, что могли. Поздравляю «Арсенал» и «Челси» с выходом в финал.

В следующем сезоне наша команда будет сильнее. И в АПЛ и матчах кубков у нас была одна проблема: соперникам не составляло труда забить гол в наши ворота, а мы снова и снова не могли реализовать свои моменты.

Конечно, мы огорчены, но должны собраться и продолжать борьбу: сезон еще не завершен», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».