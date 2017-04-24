Хосеп Гвардиола: Большую часть матча с «Арсеналом» мы доминировали
Главный
тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча
против «Арсенала» в 1/2 финала Кубка Англии. Напомним, что его команда уступила
со счетом 1:2 в дополнительное время.
«У нас есть три – четыре дня на подготовку
к матчу с «Юнайтед». Сегодня мы потерпели поражение, но должны оправиться от
неудачи и идти вперед. Мы старались изменить многое, но результаты показывают
уровень команды и то, над чем еще нужно работать.
Полуфинал Кубка Англии – как
финал, в таких матчах невозможно контролировать все моменты, но мы доминировали
в большей части поединка.
Мы хорошо сыграли сегодня и боролись за место в финале. Как и «Тоттенхэм» во вчерашнем матче, мы сделали все, что могли. Поздравляю «Арсенал» и «Челси» с выходом в финал.
В
следующем сезоне наша команда будет сильнее. И в АПЛ и матчах кубков у нас была
одна проблема: соперникам не составляло труда забить гол в наши ворота, а мы
снова и снова не могли реализовать свои моменты.
Конечно, мы огорчены, но должны собраться и продолжать борьбу: сезон еще не завершен», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».
Матч
Арсенал - Манчестер Сити - 2:1 (0:0)
Голы
Агуэро 62 (0:1). Монреаль 72 (1:1). Санчес 101 (2:1).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Паулиста, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 105), Озил (Коклен, 119), Джака, Жиру (Уэлбек, 83), Санчес
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Туре, де Брюйне, Сане, Силва (Стерлинг, 23 Ихеаначо, 106), Фернандиньо (Фернандо, 99), Навас, Агуэро (Делф, 99)
Предупреждения:
Санчес, 25; Джака, 105 - Фернандиньо, 69; де Брюйне, 89; Туре, 103; Делф, 105; Отаменди, 116
Место и дата
23 апреля 17:00, Уэмбли, Текстовая трансляция