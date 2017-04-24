Хесус Навас: «Манчестер Сити» заслуживал большего

Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 1/2 финала Кубка Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2 в дополнительное время.

«Мы заслуживали большего. У нас было достаточно голевых моментов, но нам не повезло. На мой взгляд, команда изо всех сил боролась за голы и победу, но сегодня удача была не на нашей стороне.

В первом тайме мы полностью контролировали игру, но, к сожалению, не смогли выйти в финал соревнования. Постараемся добиться результатов в ближайших матчах АПЛ, наша задача – завершить сезон в четверке сильнейших и играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», - цитирует Наваса официальный сайт «Манчестер Сити».