Хесус Навас: «Манчестер Сити» заслуживал большего
Полузащитник
«Манчестер Сити» Хесус Навас поделился впечатлениями после матча против «Арсенала»
в 1/2 финала Кубка Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2 в
дополнительное время.
В первом тайме мы полностью контролировали игру, но, к сожалению, не смогли выйти в финал соревнования. Постараемся добиться результатов в ближайших матчах АПЛ, наша задача – завершить сезон в четверке сильнейших и играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», - цитирует Наваса официальный сайт «Манчестер Сити».
Матч
Арсенал - Манчестер Сити - 2:1 (0:0)
Голы
Агуэро 62 (0:1). Монреаль 72 (1:1). Санчес 101 (2:1).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Паулиста, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 105), Озил (Коклен, 119), Джака, Жиру (Уэлбек, 83), Санчес
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Туре, де Брюйне, Сане, Силва (Стерлинг, 23 Ихеаначо, 106), Фернандиньо (Фернандо, 99), Навас, Агуэро (Делф, 99)
Предупреждения:
Санчес, 25; Джака, 105 - Фернандиньо, 69; де Брюйне, 89; Туре, 103; Делф, 105; Отаменди, 116
Место и дата
23 апреля 17:00, Уэмбли, Текстовая трансляция