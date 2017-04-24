«Юта» обыграла «Клипперс» и сравняла счет в серии
Матч первого раунда плей-офф НБА между «Ютой» и «Клипперс» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 105:98 в пользу «Юты».
В составе победителей самым результативным стал Джо Джонсон,
который набрал 28 очков. У «Клипперс» 27 очков в активе Криса Пола.
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Матч
Место и дата
24 апреля 04:00, Энерджи Солюшн Арена, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 2-2
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