Драматичная победа «Барселоны» над «Реалом», лидерство «Монако» и успех «Вашингтона». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных
новостей утра понедельника.
1. Главная новость – это, разумеется, эль-класико. В
увлекательной игре победу «Барселоне» над «Реалом» принес дубль Лионеля Месси.
Подробнее – здесь.
2. В параллельном матче «Ювентус» красиво расправился с «Дженоа»
- 4:0.
3. «Монако» одержал важнейшую победу над «Лионом» в борьбе за
чемпионство во Франции.
4. А в Греции уже все решено. «Олимпиакос» в четвертый раз
подряд стал чемпионом.
5. Сборная США завоевала золото юниорского чемпионата мира по
хоккею.
6. В чемпионате Португалии «Порту» не сумел обыграть «Фейренсе»
и отстает от «Бенфики» в борьбе за чеммпионство.
7. «Оттава» обыграла «Бостон» и вышла в следующий раунд плей-офф
Кубка Стэнли.
8. То же самое удалось и «Вашингтону», обыгравшему в
овертайме «Торонто». Овечкин на сей раз не забивал.
9. Златан Ибрагимович уверяет, что травма не заставит его
завершить карьеру.
10. В Англии лучшим игроком сезона признали Н’Голо Канте, а лучшим молодым игроком – Деле Алли.
11. Трагическая новость из Турции. Чешский полузащитник «Газиантепспора»
Райторал покончил жизнь самоубийством.
12. В НБА «Хьюстон» обыграл «Оклахому», «Бостон» выиграл у «Чикаго», а «Юта» переиграла «Клипперс».
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многое им позволяют
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