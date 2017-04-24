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Драматичная победа «Барселоны» над «Реалом», лидерство «Монако» и успех «Вашингтона». Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Главная новость – это, разумеется, эль-класико. В увлекательной игре победу «Барселоне» над «Реалом» принес дубль Лионеля Месси. Подробнее – здесь.

2. В параллельном матче «Ювентус» красиво расправился с «Дженоа» - 4:0.

3. «Монако» одержал важнейшую победу над «Лионом» в борьбе за чемпионство во Франции.

4. А в Греции уже все решено. «Олимпиакос» в четвертый раз подряд стал чемпионом.

5. Сборная США завоевала золото юниорского чемпионата мира по хоккею.

6. В чемпионате Португалии «Порту» не сумел обыграть «Фейренсе» и отстает от «Бенфики» в борьбе за чеммпионство.

7. «Оттава» обыграла «Бостон» и вышла в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.

8. То же самое удалось и «Вашингтону», обыгравшему в овертайме «Торонто». Овечкин на сей раз не забивал.

9. Златан Ибрагимович уверяет, что травма не заставит его завершить карьеру.

10. В Англии лучшим игроком сезона признали Н’Голо Канте, а лучшим молодым игроком – Деле Алли.

11. Трагическая новость из Турции. Чешский полузащитник «Газиантепспора» Райторал покончил жизнь самоубийством.

12. В НБА «Хьюстон» обыграл «Оклахому», «Бостон» выиграл у «Чикаго», а «Юта» переиграла «Клипперс».

Видео дня: Шоу «Теория заговора». Выпуск от 23 апреля

Цитата дня: Жерар Пике: Игроки «Реала» привыкли, что судьи многое им позволяют

Блог дня: Кровавая месть Лионеля Месси. «Реал» vs «Барселона» - 2:3

Именинники дня: Кристофер Летанг, Алессандро Костакурта

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