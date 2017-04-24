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«Бавария» может вернуть Гомеса

Источник:  SPORT1.deКомментарии

«Бавария» рассматривает возможность приобретения второго форварда.

По данным SPORT1.de, вылет команды из Лиги чемпионов заставил руководство клуба задуматься об альтернативе нападающему Роберту Левандовски.

28-летний польский форвард пропустил первый матч ¼ финала с «Реалом» (1:2) из-за травмы, после чего «Бавария» осталась без нападающих.

По мнению руководства, команда стала очень зависимой от Левандовски, что необходимо исправить в следующем сезоне.

Главным кандидатом на роль сменщика основного форварда называется Марио Гомес. 31-летний немец, игравший в «Баварии» в 2009-2013 годах, проводит результативный сезон в «Вольфсбурге», в составе которого забил 14 голов в 29 матчах бундеслиги.

Добавим, что в 174 матчах за «Баварию» на счету Гомеса 113 голов.

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