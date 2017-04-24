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Серхио Рамос: Я не шел в борьбу, чтобы нанести травму Месси

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Защитник «Реала» Серхио Рамос подвел итоги матча 33-го тура примеры с «Барселоной» (2:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Обидно, «Реал» многое сделал, чтобы результат был другим. Мы расстроены из-за поражения. Победа стала бы большим шагом в правильном направлении, и мы хотели дать болельщикам повод порадоваться. Ведь они поддерживали нас с первой минуты до последней. Наша судьба остается в наших руках, и мы собираемся отдать все, что у нас есть, чтобы выиграть лигу. Мы на хорошем ходу, и все по-прежнему зависит от нас.

У нас нет времени зацикливаться на этом поражении. Нам  нужно двигаться дальше и переключить свое внимание на следующую игру. Как и в матче с «Атлетико», нам пришлось трудно играть на равных, оставшись вдесятером. Но из-за незначительных деталей игра ускользнула от нас. Будем продолжать учиться.

Удаление стало ключевым моментом, потому что соперник забил на последней минуте. Каждый имеет право на свое мнение, и я его уважаю, но по мне, красная карточка – слишком суровое наказание. Я опоздал с отбором, но я не шел в борьбу, чтобы нанести игроку травму. Я не говорю об арбитрах, они тоже могут совершать ошибки, как любой из нас. И я не собираюсь это обсуждать», – приводит слова Рамоса официальный сайт «Реала».

Напомним, Рамос получил красную карточку на 77-й минуте за фол против форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Оставшись в меньшинстве, «Реал» сравнял счет, но в добавленное время аргентинец принес «Барселоне» победу.

Матч

Реал - Барселона - 2:3 (1:1)

Голы

Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).

Состав

Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90

Удаления:

Рамос, 78 - нет

Место и дата

23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча 

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