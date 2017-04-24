Серхио Рамос: Я не шел в борьбу, чтобы нанести травму Месси

Защитник «Реала» Серхио Рамос подвел итоги матча 33-го тура примеры с «Барселоной» (2:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Обидно, «Реал» многое сделал, чтобы результат был другим. Мы расстроены из-за поражения. Победа стала бы большим шагом в правильном направлении, и мы хотели дать болельщикам повод порадоваться. Ведь они поддерживали нас с первой минуты до последней. Наша судьба остается в наших руках, и мы собираемся отдать все, что у нас есть, чтобы выиграть лигу. Мы на хорошем ходу, и все по-прежнему зависит от нас.

У нас нет времени зацикливаться на этом поражении. Нам нужно двигаться дальше и переключить свое внимание на следующую игру. Как и в матче с «Атлетико», нам пришлось трудно играть на равных, оставшись вдесятером. Но из-за незначительных деталей игра ускользнула от нас. Будем продолжать учиться.

Удаление стало ключевым моментом, потому что соперник забил на последней минуте. Каждый имеет право на свое мнение, и я его уважаю, но по мне, красная карточка – слишком суровое наказание. Я опоздал с отбором, но я не шел в борьбу, чтобы нанести игроку травму. Я не говорю об арбитрах, они тоже могут совершать ошибки, как любой из нас. И я не собираюсь это обсуждать», – приводит слова Рамоса официальный сайт «Реала».

Напомним, Рамос получил красную карточку на 77-й минуте за фол против форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Оставшись в меньшинстве, «Реал» сравнял счет, но в добавленное время аргентинец принес «Барселоне» победу.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча