Серхио Рамос: Я не шел в борьбу, чтобы нанести травму Месси
Защитник «Реала»
Серхио Рамос подвел итоги матча 33-го тура примеры с «Барселоной» (2:3) на
стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
«Обидно, «Реал» многое сделал, чтобы результат был другим. Мы расстроены из-за поражения. Победа стала бы большим шагом в правильном направлении, и мы хотели дать болельщикам повод порадоваться. Ведь они поддерживали нас с первой минуты до последней. Наша судьба остается в наших руках, и мы собираемся отдать все, что у нас есть, чтобы выиграть лигу. Мы на хорошем ходу, и все по-прежнему зависит от нас.
У нас нет времени зацикливаться на этом поражении. Нам нужно двигаться дальше и переключить свое внимание на следующую игру. Как и в матче с «Атлетико», нам пришлось трудно играть на равных, оставшись вдесятером. Но из-за незначительных деталей игра ускользнула от нас. Будем продолжать учиться.
Удаление стало ключевым моментом, потому что соперник забил на последней минуте. Каждый имеет право на свое мнение, и я его уважаю, но по мне, красная карточка – слишком суровое наказание. Я опоздал с отбором, но я не шел в борьбу, чтобы нанести игроку травму. Я не говорю об арбитрах, они тоже могут совершать ошибки, как любой из нас. И я не собираюсь это обсуждать», – приводит слова Рамоса официальный сайт «Реала».
Напомним, Рамос получил красную карточку на 77-й минуте за фол против форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Оставшись в меньшинстве, «Реал» сравнял счет, но в добавленное время аргентинец принес «Барселоне» победу.
Матч
Голы
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90
Удаления:
Рамос, 78 - нет
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча